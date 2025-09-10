Atiende ISSSTE a víctimas sin tener seguridad social; prioridad, salvar vidas, dice Batres al visitar hospital

CDMX — “La prioridad es salvar vidas, sin importar si las víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa son derechohabientes. Aquí los vamos a atender”, aseguró Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (ISSSTE).

Batres Guadarrama se trasladó a esa clínica, luego de que víctimas de la explosión de pipas ingresaran a diversos hospitales, desde el General Ignacio Zaragoza detalló que ocho personas fueron trasladadas. De esas ocho personas, cinco se encuentran estables, entre ellas un menor; y tres se encuentran muy graves. De esas tres, incluso en el camino, en la ambulancia, una persona tuvo un paro cardiorrespiratorio.

“Están en quirófano, están siendo atendidos de manera intensiva, el hospital tiene plenas condiciones y fueron recibidos inmediatamente para la atención que requería cada uno.En el Hospital “José María Morelos y Pavón” tenemos cuatro personas también, los cuatro son hombres”, comentó el fim.

Comentó que he sido dados de alta, a lo largo del día, 13 personas: 10 fueron dadas de alta del Hospital “José María Morelos y Pavón”; y tres fueron dadas de alta de la clínica “Ermita”, esas tenían lesiones muy menores, hablamos de un total de 25 personas que han sido atendidas por los hospitales y una clínica del ISSSTE a lo largo de esta jornada”, dijo el funcionario.

“De todas las personas solamente tenemos registradas como derechohabientes a una persona aquí en el Hospital “Ignacio Zaragoza” y dos personas allá en el “José María Morelos y Pavón”, expuso.

Sin embargo, sin importar si son derechohabientes o no, porque lo más importante es salvar la vida de las personas, el ISSSTE ha estado atendiendo a todas las personas, que han sido, como digo, un total de 25 personas.

Son 12 las que aún se encuentran en el hospital y de todas, sumando el “José María Morelos” y aquí en el “Zaragoza” donde hay ocho, tres, del total, tres se encuentran muy graves.