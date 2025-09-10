Avanza demolición del antiguo hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” del ISSSTE 

Demolición del hospital del ISSSTE en Tlaltelolco El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó los avances de los trabajos de demolición del antiguo hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” con la construcción de un nuevo inmueble que beneficiará a más de 100 mil derechohabientes

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó los avances de los trabajos de demolición del antiguo hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se construirá una nueva unidad médica del organismo, en beneficio de 100,408 derechohabientes.

El directivo señaló a través de sus redes sociales, el directivo publicó: “Seguimos avanzando en la demolición del viejo hospital del @ISSSTE_mx en Tlatelolco, “Dr. Gonzalo Castañeda”.

En este mismo sentido, refirió que tal como se explicó hace unas semanas “esta es una operación que requiere mucho cuidado y planeación porque se encuentra en una zona habitacional y colinda con un hospital del IMSS Después de la demolición iniciará la construcción de una nueva unidad médica”.

El instituto enfatizó que en la actualidad se registra un 20% en el progreso de los trabajos de demolición de los tres cuerpos que integraban el inmueble, pues el Edificio C ya fue demolido en su totalidad, mientras que la mitad de la estructura del Edifico B ya fue derribada.

Con el propósito de salvaguardar la seguridad del hospital vecino del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las y los habitantes de la zona, transeúntes y trabajadores de la obra, el ISSSTE ha garantizado la presencia permanente de personal especializado en protección civil durante todo el proceso.

Además, ha reforzado acciones de limpieza y control de plagas, para garantizar un entorno ordenado y seguro en beneficio de la comunidad.

Luego de los trabajos de demolición, que cuentan con una inversión que asciende a 44 millones 082 mil 961 pesos para derribar de manera cautelosa piso por piso del viejo inmueble, comenzará la segunda parte que es la edificación de la nueva unidad médica, la cual tendrá especialidades acordes con la dinámica demográfica y epidemiológica del ISSSTE, por lo que la atención será lo más asertiva posible para la derechohabiencia de la zona norte de la Ciudad de México.