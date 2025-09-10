Calderón y Peña dejaron una “maldita deuda corrupta” en Pemex: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum responsabilizó a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de dejar una “maldita deuda corrupta” en Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual, aseguró, representa una de las mayores presiones para su administración.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que, de acuerdo con el Paquete Económico 2026 presentado por el secretario de Hacienda, Édgar Amador, Pemex tendría que pagar por sí mismo 250 mil millones de pesos en vencimientos e intereses el próximo año.

“¿De qué tamaño es eso? Pues el AIFA costó 75 mil millones de pesos. Esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros”, reclamó Sheinbaum.

La presidenta subrayó que no existe alternativa más que cumplir con los compromisos financieros.

“¿Podemos no pagar? No, no podemos no pagar. Tenemos que pagar. Son deudas con bancos y fondos. Si lo tuviera que pagar solito Pemex, saldría muy caro por esa maldita deuda de Calderón y Peña. Así la vamos a llamar: la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”, insistió.

Sheinbaum reiteró que su gobierno seguirá respaldando a Pemex pese a los costos, pues se trata de una carga heredada que debe ser atendida para evitar mayores afectaciones a las finanzas públicas.