Cierra filas Morena en Senado con la Marina y AMLO ante escándalo de huachicol fiscal

Las detenciones por huachicol fiscal fueron tema de discusión en la sesión ordinaria del Senado de este miércoles 10 de septiembre

La bancada de Morena en el senado salió al paso de las críticas de la oposición en contra de la secretaría de Marina y del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, por el escándalo de huachicol fiscal que involucra a altos mandos de la SEMAR.

Los legisladores del partido oficial, manifestaron su respaldo absoluto a la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y enaltecieron su rectitud y patriotismo, valores que, “están por encima de las acciones aisladas de algunos elementos, que no podrán empañar su honor”.

El senador Antonino Morales Toledo, de Oaxaca también defendió la integridad del expresidente López Obrador, al recordar que su gobierno dio inicio a la investigación contra el denominado “huachicol fiscal”, y consideró que la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum da seguimiento con total determinación a estos casos.

“La Cuarta Transformación ha demostrado que no hay espacio para la corrupción ni la impunidad. Esta investigación, impulsada desde el sexenio anterior y continuada con rigor hoy, confirma que no hay titubeos en el combate a este mal. La SEMAR, leal a sus principios, ha dado prueba de que en México se actúa con justicia, sin importar quién resulte implicado”, aseveró

El senador zapoteco hizo hincapié en que, lejos de desprestigiar a la Marina, la investigación abierta por la propia institución es un ejemplo de pulcritud y un contundente mensaje de que no se tolerará otro caso de impunidad, como el de Genaro García Luna.

La oposición en el Senado exigió una investigación al más alto nivel incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, secretarios y políticos de Morena, que puedan estar implicados en la red de corrupción de huachicol fiscal donde están involucrados elementos de la Marina Armada de México y diversos empresarios.

Sostuvieron que el fraude al erario por más de 170 mil millones de pesos no pudo haberse cometido sin conocimiento del entonces mandatario.

“No es aceptable que haya una exoneración a priori, no pueden de manera anticipada sin haber concluido la investigación exonerar a una persona, lo que tienen que hacer es ir a fondo y algo adicional, transparentar con claridad el origen de esta investigación”, sostuvo el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

Toledo Morales señaló que resulta incongruente que actores políticos que fueron permisivos con casos de corrupción en el pasado, hoy cuestionen sin fundamento al mejor presidente que ha tenido el país, caracterizado por su honestidad y calidad moral.

Morales Toledo destacó el papel fundamental de la SEMAR en el desarrollo de proyectos estratégicos nacionales, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), donde su participación ha sido crucial en la vigilancia, construcción, administración y resguardo.

“Reconozco el valor y el compromiso de las mujeres y los hombres de la SEMAR. Son un pilar para México. Es momento de cerrar filas con nuestras Fuerzas Armadas, cuya lealtad está por encima de toda prueba. Son las instituciones más respetadas por la ciudadanía y merecen todo nuestro apoyo”, estableció