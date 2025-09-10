Este año, la Fiscalía de Morelos aumento 221% la recuperación de autos robados

Fiscal general de Morelos

De febrero a agosto de este año, se recuperaron 244 vehículos con reporte de robo, cifra que representa un incremento del 221% respecto al mismo periodo de 2024, en el cual se restituyeron 76 automóviles, informó el Fiscal General del estado de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos.

Asimismo, precisó que respecto de los automóviles con alteraciones en sus medios de identificación, se recuperaron 110 unidades, lo que significa un incremento del 478% en comparación a los 19 automotores asegurados en el mismo periodo del año pasado.

El Fiscal General de Morelos subrayó que dichos logros fueron posibles, gracias al trabajo interinstitucional conjunto con autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, enfatizó Maldonado Ceballos.

Señaló lo anterior, en entrevista, previa a la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, cuyo objetivo es reforzar las acciones que permitan inhibir, y en su caso sancionar ese delito que lacera la economía de las familias morelenses.

En el encuentro, al cual se dieron cita además, gobernadoras y gobernadores, así como autoridades de procuración de justicia de la Ciudad de México, y estados de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, Maldonado Ceballos sostuvo que la coordinación interinstitucional es clave para afrontar la comisión de dicho delito, pues gracias a los operativos conjuntos derivados de acciones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se han logrado desarticular grupos delictivos dedicados al robo de vehículos, motocicletas y autopartes, como la detención de integrantes de células que operaban primordialmente en Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Temixco y Emiliano Zapata.