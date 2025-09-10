¡Golpe al narco! Aseguran 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero

Droga Paquetes de cocaína asegurados. (SSPC)

Autoridades aseguraron aproximadamente mil 600 kilos de cocaína en mar abierto, al suroeste de Acapulco, Guerrero.

Durante recorridos de vigilancia marítima, embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México dieron seguimiento a rutas identificadas de presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas.

Como resultado, fueron identificados y asegurados 54 bultos tipo costalillas, los cuales al ser inspeccionados, hallaron en su interior entre 30 a 10 grupos de bultos que sumaron mil 600 paquetes confeccionados con un peso aproximado de mil 600 kilos de cocaína.

Con este aseguramiento suman más de 48 toneladas de droga asegurada en la mar de octubre del 2024 a la fecha.

Además, se evitó que alrededor de tres mil 200 millones de dosis llegaran a manos de jóvenes, lo que también representa una afectación económica a los grupos delictivos de 371,800,000,000 pesos.