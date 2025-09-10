IMSS y gobierno de Veracruz revisan proyectos de  infraestructura hospitalaria  

Reunión de trabajo entre titular del IMSS y gobermadora de Veracruz A fin de fortalecer el acceso a la salud con equidad, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle sostuvo una reunión de trabajo con el director del IMSS, Zoé Robledo

El director general del IMSS y la gobernadora de Veracruz, Zoé Robledo y Rocío Nahle García, respectivamente, revisaron las mejoras en infraestructura hospitalaria del Instituto en la entidad, como parte del compromiso del Estado con la salud pública y la equidad en el acceso a servicios médicos de calidad a la población.

Robledo Aburto señaló que durante este año, el instituto ha fortalecido la infraestructura médica y la atención a la población con obras en hospitales y unidades médicas de Primer Nivel en la entidad veracruzana, con una inversión total en conservación de 165.5 millones de pesos, destinada a áreas como residencias médicas, terapia intensiva, salud mental, accesibilidad y hemodiálisis.

Además, se adquirieron tomógrafos, mastógrafos, angiógrafos, refrigeradores para vacunas, camillas y sillas de ruedas, distribuidos en hospitales de municipios de Veracruz, Cosamaloapan, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Minatitlán, Xalapa y Poza Rica.

Destacó lo anterior, durante una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Minatitlán, se resaltó que entre los principales proyectos del IMSS están la mejora en la atención médica, la construcción de nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), la rehabilitación y ampliación de unidades hospitalarias en Minatitlán, Coatzacoalcos, Xalapa, Hidalgotitlán y Jáltipan.

El director del IMSS, resaltó además que en materia de productividad, en el marco de la estrategia “2-30-100”, -impulsado por el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo-, Veracruz superó el promedio nacional en cirugías, consultas de especialidad y medicina familiar.

En agosto pasado, se registró un 15% más productividad que el promedio nacional, con un uso de capacidad instalada superior al 90% en cirugías, 108% en consultas de especialidad y 95 por ciento en consultas de medicina familiar.