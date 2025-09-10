ISSSTE en Mérida, coloca una endoprótesis aórtica de mínima invasión

Derechohabiente del ISSSTE se recupera de un aneurisma Paciente sexagenario se recupera de aneurisma, luego de que médicos especialistas del ISSSTE en Mérida le colocaron una endoprótesis aórtica fenestrada, que le permitió recuperarse de un aneurisma

Personal médico del Hospital Regional (HR) del ISSSTE, “Elvia Carrillo Puerto” en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez en la entidad la colocación de una endoprótesis aórtica fenestrada, dispositivo que permitió a un derechohabiente de 66 años, recuperarse de un aneurisma de aorta abdominal.

A través de este implante, el cual se coloca de manera mínimamente invasiva se atendió exitosamente a un adulto mayor, quien fue diagnosticado con un aneurisma de aorta abdominal, es decir, una dilatación anormal de la arteria principal que conduce sangre del corazón al abdomen, la pelvis y las piernas, por lo que debía ser intervenido de inmediato.

Endoprótesis aórtica La endoprótesis aórtica es un dispositivo en forma de tubo, con una malla metálica que se implanta en la aorta por una pequeña punción en la ingle con una guía y un catéter, sin tener que someter al paciente a una cirugía abierta

El médico angiólogo Miguel Alfonso Peraza, quien estuvo a cargo del procedimiento, detalló que el empleo de este tipo de prótesis evitó la ruptura de la arteria dañada, aceleró la recuperación del paciente y disminuyó las posibilidades de complicaciones, comparado con el tipo de cirugía que usualmente se realiza para tratar el padecimiento.

Enfatizó que este avance médico representa una esperanza significativa para pacientes derechohabientes del ISSSTE con diagnóstico de aneurismas complejos de aorta abdominal, al ofrecer una alternativa mínimamente invasiva que reduce considerablemente el riesgo de morbimortalidad asociada.

El cirujano vascular y endovascular agregó que en el procedimiento, que tuvo una duración de siete horas, realizó además una técnica llamada endosutura, lo que garantiza la fijación de la prótesis y evita el crecimiento del aneurisma.

Miguel Alfonso Peraza subrayó que el paciente fue operado el 18 de agosto y evolucionó rápida y satisfactoriamente, por lo que recibió el alta tres días después.

El director del HR “Elvia Carrillo Puerto” del ISSSTE, Omar Bermúdez Ferro, expresó que este procedimiento refleja la capacidad que tiene la unidad médica a su cargo para brindar atención oportuna a la derechohabiencia del sureste del país, al tiempo que enfatizó que ese tipo de intervenciones consolidan al hospital como un centro de alta especialidad comprometido con la innovación médica y la atención oportuna a nuestros derechohabientes.