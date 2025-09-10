Jóvenes de comunidades rurales en Puebla y Tlaxcala reciben título universitario, se abren camino al futuro: Delgado Carrillo

Un título no es solo un papel, es una promesa con la sociedad y una esperanza de que un mundo diferente es posible, señala egresada — Un grupo de 344 estudiantes egresados de escuelas alejadas de los centros urbanos en Puebla y Tlaxcala recibió su título profesional en la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo cual se cumple la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para entregar oportunamente de este documento.

Así lo informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, quien detalló que en Puebla, 62 alumnos de la unidad de Chiautzingo, 54 de la sede de Cuetzalan, y 52 más del plantel de Chignautla, recibieron su diploma universitario.

Añadió que en Tlaxcala, 88 estudiantes de la sede de Cuapiaxtla, y 88 más egresados del plantel de Xaltocan, también recibieron su título profesional.

“Con este documento, las y los jóvenes podrán acreditar sus estudios y facilitar su incorporación al mercado laboral”, explicó el funcionario.

Delgado Carrillo felicitó a los graduados y a sus familias, los invitó a sentirse orgullosos por su logro y por lo aprendido.

Secretaría de Educación Pública Mario Delgado, titular de la SEP, exhorto a los egresados e vivir con la filosofía del Aprendizaje Continuo, par seguir vigentes en el mundo laboral. (SEP)

Enseguida les exhortó a continuar educándose; “no piensen que ya terminaron de aprender, la vida es un aprendizaje continuo y ustedes tienen habilidades prácticas”.

Posible, Un Mundo Diferente

Mayra Peralta, egresada de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable de la sede en Cuetzalan, Puebla, dijo que el título “no es solo un papel, sino una promesa al planeta, una responsabilidad con la sociedad y un grito de esperanza para quienes aún creen que un mundo diferente es posible”.

Brian Rojano Romano, egresado de la carrera Ingeniería Ambiental del campus de Xaltocan, Tlaxcala, expresó que su estancia en la universidad fue muy grata, hizo muchas amistades y, sobre todo, la enseñanza que recibió fue muy buena.

Invitó a los jóvenes de la entidad a cursar esa carrera porque hay un buen campo laboral para esta ingeniería.

Estar Donde Hace Falta

Por su parte, la directora del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), Raquel Sosa Elízaga, informó que, gracias al apoyo gubernamental, ya cuentan con 214 sedes universitarias en todo el país.

Reveló que el número ascenderá a 300 universidades durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Añadió que estos planteles se ubican en los lugares más alejados, donde más falta hacen; “no estamos en las capitales de los estados, no estamos en lugares urbanos, muy poblados, estamos aquí donde hace falta y donde está la comunidad”.

Jóvenes de comunidades rurales en Puebla y Tlaxcala reciben título universitario, se abren camino al futuro: Delgado Carrillo