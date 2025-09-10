Lluvias intensas afectarán 8 estados; calor de más de 40 °C en Sonora este miércoles

Lluvias en México Una mujer se cubre de la lluvia presentada en Eje Central, en el Centro Histórico. (Graciela López Herrera/Graciela López Herrera)

El clima en México se complica este miércoles por la interacción de cuatro sistemas atmosféricos: el frente frío número 3, el monzón mexicano, una circulación ciclónica sobre el golfo de California y la onda tropical 31, asociada a una zona denbaja presión con potencial ciclónico. En conjunto, estos fenómenos propiciarán lluvias de intensas a muy fuertes en más de 20 estados, con mayor riesgo en San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde podrían presentarse acumulados superiores a los 150 mm.

El clima en México se complica este miércoles por la interacción de cuatro sistemas atmosféricos: el frente frío número 3, el monzón mexicano, una circulación ciclónica sobre el golfo de California y la onda tropical 31, asociada a una baja presión con potencial ciclónico. En conjunto, estos fenómenos propiciarán lluvias de intensas a muy fuertes en más de 20 estados, con mayor riesgo en San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde podrían presentarse acumulados superiores a los 150 mm. Las precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo.

Al mismo tiempo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en parte del país. En Sonora, las temperaturas podrían superar los 40 a 45 °C, mientras que en estados se esperan valores de entre 35 y 40 °C, lo que aumenta el riesgo de golpe de calor y deshidratación.

Se pronostican #Lluvias de fuertes a intensas en la mayor parte de #México.



Más información enhttps://t.co/rnnjJuEN66 pic.twitter.com/BLteAGPyNo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2025

Lluvias

Intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán

Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México y Quintana Roo

Altas temperaturas

40 a 45°C: Sonora

Sonora 35 a 40°C: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35°C: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Hidalgo, Puebla y Morelos

Viento

Rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje

1.5 a 2.5 metros: Costas de Guerrero y Oaxaca

Recomendación

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la población permanecer en lugares seguros, retirar objetos de balcones o ventanas que puedan caer, entre otras que te compartimos a continuación.