Pide Adán Augusto sancionar “sin excepción” a implicados en huachicol fiscal; “es culpa de Morena”: PAN

Morena en el Senado Las detenciones por huachicol fiscal fueron tema de discusión en la sesión ordinaria del Senado de este miércoles 10 de septiembre (Graciela López Herrera)

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, reconoció que el llamado huachicol fiscal es un tema grave que debe investigarse a fondo y sancionarse sin excepción, aunque rechazó que ese escándalo debilite al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Cada quien es responsable de sus hechos políticamente, si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento… No, pues el movimiento es más que un puñado o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad. Lo importante es seguir trabajando con la gente”, aseveró.

Desde luego, que es un asunto grave —agregó— pero lo más importante es continuar la lucha para erradicar la pobreza de varios millones de familias mexicanas que todavía lo están.

El legislador puntualizó que lo que se ha denominado huachicol fiscal en realidad es contrabando de combustibles, un fenómeno que, dijo, también ocurre con otros productos que ingresan al país bajo simulaciones.

Adán Augusto recalcó que la investigación está en curso y deberá llegar hasta sus últimas consecuencias:

“La autoridad está obligada, y lo está haciendo, a investigar hasta el final. Seguramente de la investigación saldrán responsables o presuntos responsables, y después habrá que seguir los procesos judiciales”.

La culpa es de Morena

Pero el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, responsabilizó a Morena de que marinos se hayan corrompido en esta red de tráfico de huachicol, pues ellos le asignaron a la Marina las aduanas.

“Es responsabilidad de Morena, lo digo con absoluta claridad, el error de origen es asignarle a la Marina, al ejército tareas que corresponden a los civiles, por definición cuando en un país se les expone a lugares como las aduanas donde hay una tendencia al soborno a la corrupción, lo que termina pasando es el debilitamiento, el que se corrompan estas instituciones”, acusó.

Anaya también y calificó como vergonzosa la respuesta del morenista Adán Augusto López sobre la exigencia de que se investigue al exmandatario federal Andrés Manuel López Obrador, pues recordó que durante su administración se construyó la red de huachicol fiscal en la que están involucrados funcionarios de la Armada de México.

“A mí me parece verdaderamente vergonzoso que frente a la magnitud de lo que está pasando, es decir, marinos involucrados en tráfico de huachicol, presuntamente involucrados en tráfico de fentanilo, ocurrido durante la presidenta de Andrés Manuel López Obrador, que se haga este señalamiento y la respuesta sea una chiste, me parece sintomático de que no han entendido la gravedad del problema”, dijo.

Ello luego de que Adán Augusto pidió a la oposición acudir a la Basílica para ver si les hacen el milagro de que se investigue a López Obrador por el huachicoleo fiscal.

Por otra parte, el legislador respondió los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le pidió explicar por qué huyó de México y no regresó al país hasta contar con fuero.

“Jamás pedí un amparo y jamás me escudé en el fuero, eso es absolutamente falso, yo entré a este Senado de la República como cualquier ciudadano una semana antes de la toma de protesta me vine a credencializar y después tomé protesta como senador, esa es la realidad, jamás me he escudado ni con amparos, ni con fueros”, indicó.