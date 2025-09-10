Víctimas de pipa deben ser atendidas por todos los niveles de gobierno, y garantizar medicamentos, advierten diputados del PRI

CDMX — Todos los órdenes de gobierno deben actuar para garantizar la mejor atención médica, con fármacos, y en los hospitales, debe garantizarse ese derecho humano a las víctimas, advirtió el diputado priista Emilio Suárez Licona.

El legislador por la Quinta Circunscripción consideró como prematuro dar posiciones políticas, y externó su solidaridad con todos los afectados.

“Es muy prematuro hacer posicionamientos políticos. Yo más bien diría que todos los niveles de gobierno, el de la Ciudad de México y del Estado de México, deben garantizar que haya la atención con medicamentos. El gobierno federal debe demostrar que sí hay medicinas”, dijo luego de que en redes sociales se demandara el abasto de fármacos.

Poco antes de las 16:00 horas, una pipa de gas volcó en Iztapalapa, lo que provocó un potente estallido que derivo en un incendio el cual alcanzó a decenas de personas.