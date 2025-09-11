“Despelucarán” a la Corte: le pasarán tijera y el dinero se irá al INAH, anuncia Sheinbaum

Sheinbaum propone disminuir el presupuesto del PJ (Galo Cañas Rodríguez)

Respecto a la reciente entrega del Paquete Económico 2026 al Senado, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo una aclaración respecto al presupuesto propuesto para el Poder Judicial, señaló que éste fue elaborado por la antigua Corte y que proponen disminuirlo ya que ahora habrá un régimen austero.

“Estamos orientando a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto de la Corte y del Poder Judicial, porque, como los salarios ya no van a ser tan altos, pues que se disminuya el presupuesto”, declaró.

¿Cuánto se propone disminuir?

Señaló que el presupuesto tiene alrededor de 15 mil millones de pesos adicionales que los nuevos miembros de la Corte no pudieron revisar “no necesariamente porque estén de acuerdo, sino a lo mejor no les dio tiempo”.

La propuesta es que se recorte esta cantidad para que pueda ser orientada a donde hay mayor necesidad, como al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a universidades, que salieron con bajo presupuesto y que necesitan más, o a inversión para proyectos de infraestructura, educación o salud.

“Enviamos justo lo que mandó la anterior Corte, desde nuestro punto de vista no requiere tanto presupuesto, de ahí el Congreso puede redistribuir a las acciones más importantes”, apuntó Sheinbaum.