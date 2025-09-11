Los tentáculos del “Mencho” en el AICM: cae operador del CJNG en el aeropuerto

Oscar Álvarez, Óscar “N”, principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Fue detenido Oscar Álvarez, Óscar “N”, principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Óscar “N” es lavador de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho” y Abraham Oseguera Cervantes, alias “Rodo”.

Este sujeto fue detenido en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando regresaba de un vuelo de Barcelona, España.

A Oscar “N” se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero de un grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero.