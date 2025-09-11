Cierra puerta PT a Saúl Monreal a posible candidatura para Zacatecas; “no hay vacantes”: Geovanna Bañuelos

La senadora de Zacatecas Geovanna Bañuelos en la tribuna de la Cámara Alta

La senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, cerró la puerta a la posibilidad de que este instituto político pueda postular al morenista Saúl Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027, pues recalcó que en su partido “no hay vacantes” para esa posición en ese estado pero tampoco en ningún otra entidad de las 17 que se van a renovar en ese año.

“Él (Saúl Monreal) no ha tenido ningún acercamiento formal con el Partido del Trabajo (y en el Partido del Trabajo no tenemos vacantes para la gubernatura ni en Zacatecas ni en ningún otro estado”, estableció

Asimismo rechazó que la posibilidad de que el senador busque la candidatura por otra fuerza política como el PVEM, Movimiento Ciudadano o incluso como independiente, ponga en riesgo el triunfo de la coalición oficialista.

Ello ante el conflicto interno que se perfila en Morena derivado de los reclamos del senador Saúl Monreal por los “candados” al nepotismo que interpuso el partido guinda de cara a los comicios del 2027, que le prohíben buscar la candidatura de su partido luego de que hermano David Monreal es el actual gobernador de Zacatecas.

la vicecoordinadora del PT en el Senado, explicó que han peleado mucho la posibilidad en una mesa nacional de coalición con Morena el que se les permita presentar a sus propios liderazgos a la medición de encuestas que han adoptado en la alianza oficialista como el mecanismo de definición de candidaturas y no cederán esa posibilidad para entregarla a quien no es petista.

“No vamos a ceder esas pocas posibilidades que tenemos de que compañeras y compañeros militantes del Partido del Trabajo tengan la posibilidad de ser medidos y eventualmente de competir para ocupar espacios de representación o de gobierno dentro de nuestro movimiento”, recalcó

Bañuelos recordó que tanto Saúl como su hermano, el actual gobernador David Monreal, tuvieron en su momento apertura dentro del PT, pero ambos decidieron dejar las filas petistas para incorporarse a Morena.

En entrevista, la legisladora reconoció que contender por la gubernatura es “el más alto honor” al que puede aspirar cualquier político zacatecano, pero insistió en que los tiempos aún no son los adecuados y que los actos anticipados de campaña están generando “condiciones de ingobernabilidad” en el estado.

En ese sentido, sostuvo que el partido no puede confrontarse con la política de la presidenta Claudia Sheinbaum ni con los acuerdos de la coalición.

Explicó que Morena realizó modificaciones estatutarias para impedir que familiares directos ocupen cargos consecutivos de relevancia, lo que limita la posibilidad de que Saúl Monreal sea considerado dentro del movimiento de la Cuarta Transformación para suceder a su hermano.

La senadora zacatecana señaló que, aunque Saúl Monreal tiene simpatía y liderazgo, el PT ha luchado para que sus propios cuadros sean medidos en los procesos internos de la coalición y no cederá esas oportunidades:

“Lo que hemos peleado en la mesa nacional es que nuestros liderazgos tengan la posibilidad de medirse y eventualmente competir; no vamos a entregar esas pocas posibilidades a alguien que ya no milita en nuestro partido”, insistió

Respecto a la posibilidad de que el senador busque la candidatura por otra fuerza política como el PVEM, Movimiento Ciudadano o incluso como independiente, Bañuelos consideró que está en su derecho como ciudadano, pero descartó que ello ponga en riesgo a la coalición.

“Nosotros fundamos y encabezamos el movimiento en Zacatecas, la coalición está sólida. Morena perder la gubernatura me resulta muy difícil de ver, pero todavía faltan dos años; hay que esperar los tiempos y ser serios”.

Con ello, dejó claro que en Zacatecas la definición de candidaturas se hará respetando los acuerdos de la coalición y los tiempos legales, sin abrir excepciones para figuras externas a su militancia.