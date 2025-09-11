Durante Fiestas Patrias aumentan hasta un 40% la atención en servicios de urgencias  

Cuidado con la pirotecnia la noche de este 15 de septiembre En la noche mexicana, es cuando mayor demanda se registra en los servicios médicos de urgencias por choques automovilísticos, intoxicaciones y quemaduras con pirotecnia. El llamado es al autocuidado

De cara a la celebración de las Fiestas Patrias, este 16 de septiembre, con motivo de la conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de nuestro país, especialistas médicos hacen un llamado a las familias en general, sobre todo aquellas con hijos, a tener especial cuidado con los fuegos artificiales.

Y es que de cara al principal festejo mexicano, en el que millones de familias aprovechan para reunirse y hacer una verdadera fiesta de celebración la noche del 15 y 16 de septiembre, es cuando se registra un importante punto crítico para los servicios de urgencias por la gran cantidad de lesionados que se registran.

En este sentido, la doctora Vania Narváez, especialista y gerente del área de Urgencias de Hospitales MAC, señaló que en un análisis realizado por la institución reveló que durante estas fechas, las urgencias médicas se incrementan hasta en un 40% en promedio, en comparación con otros periodos del año.

Cuidado con el consumo de alcohol este día 15

Entre las principales causas de atención se encuentran las intoxicaciones alimentarias y alcohólicas derivadas de ingestas excesivas durante reuniones familiares y fiestas populares, así como otra consecuencia del abuso en el consumo de bebidas etílicas: los accidentes viales, que con base en datos de la Secretaría de Salud se relacionan en al menos 3 de cada 10 casos con esta causa.

Otras causas de atención médica urgente son caídas y traumatismos en plazas, calles y eventos masivos.

Todo ello sin contar las lesiones por pirotecnia, que en una sola noche aumenta hasta en un 70% la demanda de atención médica, siendo niños y adolescentes los más afectados.

Ante este panorama, la doctora Vania Narvaez, advirtió que el ánimo por la celebración de las fiestas patrias, no debe poner en riesgo la salud, y ante una emergencia, lo más importante es mantener la calma, llamar de inmediato a los servicios de emergencia y acudir a un hospital de confianza, al tiempo que alertó que la automedicación o retrasar la atención puede derivar en complicaciones graves e incluso irreversibles, explicó.

Al respecto, refirió que datos del IMSS señalan que cada año las festividades patrias generan un repunte de consultas en urgencias, sobre todo en los estados con mayor concentración poblacional y actividades turísticas. En 2024, por ejemplo, hospitales públicos y privados de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Jalisco reportaron saturación de áreas de urgencias entre el 15 y 17 de septiembre.

La doctora subrayó que medidas preventivas simples, pero efectivas para evitar accidentes pueden evitar muchas desgracias, por lo que exhortó a moderar el consumo de alcohol y alimentos grasos o en mal estado; nunca conducir bajo los efectos del alcohol; no permitir que menores manipulen fuegos pirotécnicos; evitar juegos con armas blancas, objetos punzocortantes o explosivos caseros; e identificar salidas de emergencia en aglomeraciones manteniendo comunicación constante con acompañantes.