“El Guano” Guzmán escapa otra vez: detalles del operativo para atrapar al hermano del “Chapo”

Desde hace 10 años, autoridades federales entraron a la sierra de Durango donde encontraron armas AK-47 con sellos del narcotraficante Aureliano Guzmán Loera “El Guano”, hermano del “Chapo” Guzmán.

La marina ha buscado detenerlo muchas ocasiones sin éxito, no obstante sigue localizado en el estado.

¿Qué se sabe del operativo en la localidad de San Jorge, Durango?

A diferencia de su hermano, Aureliano es discreto, autoridades no le han perdido el rastro pero su perfil bajo ha logrado escapar demasiadas veces.

El último operativo se ha registró este martes en el fraccionamiento de San Jorge, donde la Secretaría de Marina (SEMAR) tomaron el control de los accesos de la localidad.

Dos semanas atrás, en Tamazula se desplegaron elementos de la SEMAR con un solo objetivo: detener al hermano del “Chapo” Guzmán.

Golpe a el “Guano”

El año pasado, la célula de Aureliano Guzmán sufrió un golpe fuerte por la detención del R-8, un lugarteniente importante del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el seminario Ríodoce, el R-8 se enfrentó a elementos de la marina para evitar la captura de su jefe, quien nuevamente logró escapar.