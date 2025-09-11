El IMSS y el ISSSTE brindaron atención universal a los heridos por la explosión de la pipa en Iztapalapa

Zoé Robledo director del IMSS (Graciela López Herrera)

Este jueves los titulares del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar ofrecieron un reporte sobre la atención y el número de víctimas que está atendiendo cada institución derivado del accidente registrado el día miércoles en alcaldía Iztapalapa por la explosión de una pipa, del que hasta ahora se registran 8 fallecidos, 22 personas en estado crítico, 6 en estado grave, y 39 en situación delicada debido a distintos niveles de quemaduras corporales.

Zoé Robledo, informó que en hospitales del IMSS se ha brindado atención a 26 personas de las cuales 1 falleció, 6 fueron dadas de alta debido a que sus heridas no eran de alto riesgo y 19 continúan hospitalizadas. Dado que el siniestro ocurrió muy cerca del Hospital General de Zona 53, muchos de los afectados fueron trasladados allí en primera instancia.

De las personas que continúan hospitalizadas, diez presentan diagnóstico de gravedad por lo que fueron trasladados vía área por el Grupo Relámpago del Estado de México, a la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, mejor conocida como Magdalena de las Salinas, que en marzo fue remodelada su unidad de cuidados intensivos donde ahora se están tratando a las víctimas del accidente.

También, se brindó atención en el Hospital de Texcoco, y un paciente pediátrico se encuentra internado en el Hospital Siglo XXI; 3 heridos más en el Hospital Vicente Guerrero ubicado en Iztapalapa con diagnóstico de menor gravedad.

Robledo confirmó que los esfuerzos del instituto se han centrado en la atención de los 10 pacientes que continúan graves, y que cerca de 125 personas han estado involucradas en su atención.

El ISSSTE también brindó atención universal

Martí Batres, director del ISSSTE, informó que atendieron a 32 heridos: 16 fueron dados de alta por lesiones leves que fueron atendidas, 16 continúan hospitalizados, 5 de ellos en estado grave.

La atención se brindó en los Hospitales de Tláhuac, 20 de Noviembre, y el Ignacio Zaragoza; además de en las clínicas de Ermita Zaragoza y la José María Morelos y Pavón.

El titular expresó su solidaridad con las personas afectadas y con sus familias, destacó que ante el lamentable siniestro se actuó con un sistema de salud universal independientemente de la derechohabiencia:

“Se ha dado toda la atención por profesionalismo, por responsabilidad pública y por humanismo”, comentó Batres.

En unidades del IMSS Bienestar se ha brindado atención a 27 pacientes: 10 en el Rubén Leñero, 2 menores en el Pediátrico de Moctezuma y el resto en el Balbuena.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la atención brindada en dichas instituciones a los afectados por el accidente, será de manera gratuita.

En lo que respecta a las acciones derivadas de la fiscalía de atención y reparación de daños, serán responsabilidad de la empresa a la que pertenecía la pipa de gas que originó la explosión.