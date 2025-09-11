En Cuautla, Morelos mejorará la videovigilancia, con el primer Arco de Seguridad 

Seguridad en Morelos Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, en conferencia de prensa anunció el reforzamiento de seguridad en la entidad

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, anunció que este miércoles 17 de septiembre se pondrá en marcha el primero de los cuatro Arcos de Seguridad en el municipio de Cuautla, zona oriente de la entidad.

Lo anterior, en seguimiento a la Estrategia Nacional Contra la Extorsión y como parte del Operativo “Cuautla Segura”, operará el primero de cuatro Arcos de Seguridad, estructuras, tipo puente de cuatro carriles, estarán equipadas con cámaras de videovigilancia y lectores de última generación, enlazados a un nuevo Centro de Monitoreo con sistemas de telecomunicaciones avanzados.

Urrutia Lozano puntualizó que con motivo de las fiestas patrias, se desplegarán operativos interinstitucionales en las siete regiones del estado para garantizar la seguridad de la población en ceremonias y actos masivos.

En la Plaza de Armas de Cuernavaca, durante el Grito de Independencia, la SSPC dispondrá de 100 elementos de la Policía Preventiva, patrullas, vehículos blindados, ambulancias del ERUM y binomios caninos, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y la Policía de Cuernavaca.

En conferencia de prensa, explicó que los equipos de videovigilancia equipados con servidores, contarán con almacenamiento para grabación, torres de comunicación de 30 metros, generadores de emergencia y sistemas de respaldo.

Todo ello estará conectado al C2 de Cuautla y al C5 Estatal, en tanto que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad será la encargada de mantener el control del C2.

Ex director de policía de Hitzilac, vinculado a secuestro del chef Téllez

Refirió además, que en los últimos 15 días, dentro de los operativos interinstitucionales del programa Megalópolis “Contra el Robo de Auto”, se recuperaron tres vehículos y se realizaron detenciones relevantes, entre ellas, la de cuatro personas en Tlaquiltenango, incluyendo al exdirector administrativo de la policía de Huitzilac, vinculado al secuestro de la chef Zahie Téllez y su esposo, cuya detención fue declarada legal.

Durante estas acciones también se logró la captura de 27 generadores de violencia, así como distribuidores de drogas y extorsionadores, además de un cateo en la ciudad de Cuernavaca, lo que refleja el compromiso de la SSPC y las instituciones de seguridad por recuperar la paz en Morelos.