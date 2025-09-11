Manuel Espino es hospitalizado por derrame cerebral, confirma Ricardo Monreal

Ricardo Monreal confirma hospitalización de Manuel Espino Especial

El diputado federal por Durango, Manuel (de Jesús) Espino, fue hospitalizado la mañana del 11 de septiembre de 2025 tras presentar un evento vascular cerebral, (reportado en varias fuentes locales como un derrame/hemorragia cerebral), y fue ingresado a un hospital bajo cuidados intensivos. Su equipo de trabajo informó que por ahora se encuentra bajo atención médica y que su estado es vigilado por especialistas.

¿Qué le pasó a Manuel Espino?

La primera ola de reportes provino de medios locales de Durango y portales regionales, que consignaron la hospitalización por un evento cerebral y confirmaron la internación del legislador. Las notas citan información difundida por colaboradores cercanos al diputado.

Hasta el momento de redactar esta nota no se ha localizado un comunicado público detallado del hospital con el parte médico firmado por los responsables clínicos; la información oficial proviene mayormente del equipo del legislador, específicamente de Ricardo Monreal, integrante del partido Morena, quien señaló que los familiares de Espino lo trasladaron a un hospital y lo sometieron a una cirugía de emergencia entre las 21:00 y 22:00 horas del pasado martes. Por lo que se encuentra en terapia intensiva

¿Quién es Manuel Espino?

Manuel de Jesús Espino Barrientos es diputado federal en la LXVI Legislatura por la vía de representación proporcional y aparece registrado en el Sistema de Información Legislativa (SIL) como integrante del Grupo Parlamentario de Morena. A lo largo de su trayectoria política ha militado y ocupado cargos relevantes en distintas fuerzas políticas —es conocido por haber sido dirigente en el pasado y por su perfil público activo—, información que aparece reseñada en su ficha legislativa y en fuentes biográficas.

Qué procede en la Cámara de Diputados: licencias y suplencias

La legislación y el Reglamento de la Cámara de Diputados contemplan mecanismos para cubrir ausencias por enfermedad o incapacidad. En términos prácticos, si un legislador solicita licencia o se constata incapacidad prolongada, su suplente puede tomar protesta para cubrir la vacancia temporal, una práctica prevista por las normas internas y la Ley orgánica aplicable. Ese mecanismo busca garantizar la representación y el funcionamiento legislativo sin interrupciones en comisiones o sesiones.

(En la ficha legislativa pública se consigna quién es el suplente del diputado —la designación del suplente y los pasos administrativos para su eventual incorporación están regulados por el propio Reglamento y la práctica parlamentaria—).

Finalmente, se espera que en las próximas horas se dé a conocer el reporte médico oficial del hospital que indique diagnóstico preciso, tratamiento, pronóstico y evolución, así como el comunicado formal de la bancada o de la Mesa Directiva