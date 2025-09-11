Sheinbaum condena asesinato de Charlie Kirk, el influencer cercano a Donald Trump

“Lamentamos este suceso en los Estados Unidos, con este activista Charlie Kirk, estamos en contra en cualquier violencia”, aseveró la mandataria.

“Nuestra condena a actos de este tipo”.

Este miércoles 10 de septiembre de 2025, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (Utah Valley University) en Orem, Utah, llamado “Prove Me Wrong”, Kirk fue asesinado, mientras hablaba al aire libre frente a unos 3 mil asistentes que estaban presentes.

El joven de 31 años fue alcanzado por un solo disparo, que le pegó en el cuello. Se cree que el tirador estaba en una azotea (o edificio elevado) cercano al lugar del evento; disparó desde allí y luego huyó.

Tras el atentado, se recuperó un rifle de cerrojo de alta potencia (bolt-action rifle) en una zona arbolada cercana.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha identificado públicamente al autor del disparo. Dos personas fueron detenidas poco después, pero ambas fueron liberadas tras determinar que no estaban vinculadas con el disparo.

Donald Trump, expresidentes, líderes de los ambos partidos estadounidenses, medios conservadores y liberales condenaron el asesinato de Kirk.