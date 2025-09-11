Sheinbaum se solidariza con quienes perdieron a un familiar por explosión de pipa en Iztapalapa

La presidenta lamenta se solidariza por las peridas en el accidente de la pipa en Iztapalapa

Al inicio de su conferencia matutina este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum dedico como primer punto, antes de darle la palabra a los funcionarios que la acompañaban, unas palabras de solidaridad para las personas que han perdido a algún familiar tras el accidente ocurrido el día de ayer en la alcaldía Iztapalapa por la explosión de una pipa de gas.

“Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes”, expresó la mandataria.

La presidenta @Claudiashein expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en #Iztapalapa. Aseguró que se mantiene cercana a autoridades capitalinas tras el lamentable accidente. pic.twitter.com/cGOldYRSrr — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 11, 2025

Mantiene cercanía con las autoridades capitalinas

Informó que desde que ocurrió el siniestro, se ha mantenido cercana a los equipos de rescate y a la Jefa de Gobierno Clara Brugada, al igual que los tres encargados del sistema de salud, Martí Batres Guadarrama (ISSSTE); Zoé Robledo (IMSS); David Kershenobich (Secretaría de Salud).

También, se ha mantenido comunicación con la Secretaría de la Defensa, la Marina y con Protección Civil, quienes han brindado apoyo en el rescate y auxilio de las víctimas al igual que en los operativos de seguridad.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita”, precisó Sheinbaum.