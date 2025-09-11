Sheinbaum se solidariza con quienes perdieron a un familiar por explosión de pipa en Iztapalapa

Al inicio de su conferencia matutina este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum dedico como primer punto, antes de darle la palabra a los funcionarios que la acompañaban, unas palabras de solidaridad para las personas que han perdido a algún familiar tras el accidente ocurrido el día de ayer en la alcaldía Iztapalapa por la explosión de una pipa de gas.
“Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes”, expresó la mandataria.
La presidenta @Claudiashein expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en #Iztapalapa. Aseguró que se mantiene cercana a autoridades capitalinas tras el lamentable accidente. pic.twitter.com/cGOldYRSrr— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 11, 2025
Mantiene cercanía con las autoridades capitalinas
Informó que desde que ocurrió el siniestro, se ha mantenido cercana a los equipos de rescate y a la Jefa de Gobierno Clara Brugada, al igual que los tres encargados del sistema de salud, Martí Batres Guadarrama (ISSSTE); Zoé Robledo (IMSS); David Kershenobich (Secretaría de Salud).
También, se ha mantenido comunicación con la Secretaría de la Defensa, la Marina y con Protección Civil, quienes han brindado apoyo en el rescate y auxilio de las víctimas al igual que en los operativos de seguridad.
“Estamos apoyando en todo lo que se necesita”, precisó Sheinbaum.