SMN pide tomar precauciones ante los próximos frentes fríos de la temporada 2025-2026

Frentes fríos de la temporada 2025-2026

El Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hizo un llamado a la población a tomar precauciones ante los 48 sistemas frontales que se prevén en el territorio nacional, durante la Temporada de Frentes Fríos 2025-2026.

Al presentar el pronóstico del ciclo actual que comenzó este mes y concluirá en mayo del próximo año, en representación del del director general de Conagua, Efraín Morales López, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, explicó que esta cifra es ligeramente inferior al promedio registrado entre 1991 y 2020, que es de 50 sistemas, y que se prevé que 5 sistemas ocurran en septiembre, 5 en octubre, 6 en noviembre, 7 en diciembre, 6 en enero, 5 en febrero, 6 en marzo, 5 en abril y 3 en mayo.

Este pronóstico considera la influencia del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que, aunque actualmente está en fase Neutra, existe un 60% de probabilidad de que se desarrolle un evento débil y de corta duración de La Niña en el otoño. Para el país esto suele traducirse en inviernos más cálidos y secos de lo habitual, particularmente en el norte.

En cuanto a las temperaturas mínimas, el SMN indicó que, de septiembre a noviembre próximo, se prevén temperaturas más cálidas que el promedio climatológico (1991-2020) en la mayor parte del país, con anomalía de 1 a 3 grados Celsius arriba del promedio, principalmente en la mesa del Norte y el occidente del país. Asimismo, en las regiones de la Sierra Madre Occidental se esperan temperaturas mínimas por debajo del promedio.

En representación de la titular de la CNPC, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, participó Nadia Leticia Tadeo Benítez, directora del Centro Nacional de Comunicación, quien invitó a la población a implementar las medidas de prevención y autocuidado durante esta temporada, a fin de reducir riesgos y cuidar la salud.

Entre las principales recomendaciones, ante bajas temperaturas, precisó la importancia de protegerse del frío: abrigarse adecuadamente (utilizando el método de la cebolla con varias prendas), cubrir rostro y cabeza, tomar bebidas calientes, evitar cambios bruscos de temperatura y nunca utilizar braseros, hornos o estufas para calentar la vivienda, ya que generan monóxido de carbono.

Reiteró que, en caso de usar chimeneas o calentadores, es indispensable contar con ventilación y mantener especial atención en grupos vulnerables como menores, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Igualmente, invitó a cuidar a las mascotas y animales, ya que también son sensibles a las bajas temperaturas.

En cuanto a las lluvias asociadas a los sistemas de Norte que se presentan en la temporada de fríos, se comentó la importancia de no intentar cruzar ríos, arroyos, vados ni zonas bajas, debido a que las corrientes pueden arrastrar a personas y vehículos. No obstante, se recomendó evitar el estancamiento de agua, pues favorece la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades. Ante la presencia de tormentas eléctricas, se hizo el llamado a resguardarse en lugares seguros, no utilizar equipos electrónicos y mantenerse alejado de postes, cables o zonas inundadas que representen un riesgo eléctrico.

De igual forma, ante vientos fuertes, se recomendó a la población a conducir con “extrema precaución”, asegurar objetos que puedan ser proyectados, evitar permanecer cerca de ventanales y prestar especial atención a estructuras endebles y al tendido eléctrico que pudieran colapsar.