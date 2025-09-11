Videojuegos del Bienestar: Gobierno lanzará juego de video para fomentar la salud y combatir la violencia

Videojuegos del Bienestar El Gobierno Federal anunció en su paquete económico 2026 que los videojuegos violentos tendrán un aumento en el IEPS.

Si ya hay Café Bienestar y Chocolate Bienestar, ahora vienen los videojuegos del Bienestar, cuyo objetivo es fomentar un estilo de vida saludable para las niñas y niños de todo el territorio nacional.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que, además de impulsar mejores hábitos de salud y alimentación, estos videojuegos combatirán la violencia, así como el consumo de bebidas azucaradas o edulcoradas.

El impuesto a bebidas azucaradas ha mostrado resultados positivos en otros países y en #México: desde 2014, la tasa de 1 peso por litro ha logrado reducir el consumo en 5.5%, asegura Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. 🥤 pic.twitter.com/ryon6JjGFi — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 11, 2025

“Estamos en el proceso de implementar videojuegos para los niños que permitan entonces poder transmitir estos conceptos muy importantes, estas medidas saludables desde la infancia aprovechando los videojuegos”, enfatizó el funcionario federal.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Kershenobich señaló que, asimismo, el Gobierno federal incrementará la cobertura de diálisis peritoneal y hemodiálisis, con la finalidad de reducir los tiempos de espera en los hospitales públicos.

Se fortalecerá, además, la donación, capacidad de procuración y los trasplantes de riñón.

En el Paquete Económico 2026, el Gobierno federal propuso aumentar significativamente el impuesto a los refrescos, para que la cuota pase de 1.65 pesos a 3.0818 pesos por litro.

La presidenta Sheinbaum aseguró que este gravamen tiene el objetivo de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas para disminuir enfermedades como la obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares.