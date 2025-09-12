Analizará Senado impuesto a bebidas azucaradas; aumentos del 15% a productos: empresarios

Refrescos, uno de los factores principales de enfermedades como diabetes (Edgar Negrete Lira)

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos, reconoció que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplicará a los refrescos y bebidas azucaradas podría sufrir ajustes, aunque aclaró que la decisión final corresponde a las áreas económicas del gobierno federal.

Cuestionado sobre las quejas de empresarios que calificaron de “muy agresivo” este aumento en el impuesto a bebidas azucaradas, Cruz Castellanos consideró que en la práctica el ajuste no será de tal magnitud.

“Yo creo que no va a ser así, ya en la realidad, cuando se ajuste todo, va a ser beneficio de todos. Ellos están conscientes de todo lo que pasa en torno a las bebidas y todo lo que tenga que ver con la ingesta de sobre exceso de azúcar, de grasa y de harinas”, consideró

El paquete económico para el 2026 plantea un incremento del 87.3 % en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas que dejarán aproximadamente 41 mil millones de pesos a las finanzas del país.

La Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) alertó que este impuesto a las bebidas azucaradas, que pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro en 2026, generará aumentos de hasta 15 % en los precios de refrescos y jugos, afectando a 400 mil pequeños comercios y pondrá en riesgo 150 mil empleos.

El gobierno justifica que esta medida busca mejorar la salud pública y financiar tratamientos para enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar, pero expertos advierten que podría reducir el poder adquisitivo de los hogares y desincentivar la inversión en la industria refresquera.

En entrevista, el legislador de Morena subrayó que el objetivo central del gravamen es desincentivar el consumo de azúcar y productos ultraprocesados que detonan sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas en la población mexicana.

“Todo lo que disminuye el consumo de azúcar, harina y otros condicionantes para generar obesidad es de vital importancia. Estas iniciativas desde la Presidencia, como la prohibición de alimentos chatarra en escuelas, ayudan muchísimo”, señaló.

Respecto a la inclusión de refrescos con edulcorantes artificiales en la misma categoría fiscal que los endulzados con azúcar, el senador dijo que lo ideal sería optar por alternativas naturales: “Si hablamos de refresco, lo ideal sería hacernos una buena limonada o una buena jamaica; estaríamos más protegidos en nuestra salud si lo vemos desde este punto de vista”.

Al ser cuestionado directamente sobre si el impuesto será modificado, el presidente de la Comisión de Salud no descartó cambios.

“No lo considero, ni puedo darte ahorita la opinión; si me lo permites, consulto muy bien con las personas en el área de Economía y con mucho gusto lo resuelvo”, indicó.

Finalmente, Cruz Castellanos subrayó que, como médico sanitarista, su prioridad es la prevención: “Todo lo que pueda prevenirse siempre será ganancia para todos los mexicanos y mexicanas”.