Cae socio de El Señor de los Buques por huachicol fiscal: este fue su papel en la red de contrabando

Aseguramiento de diésel (Alejandro Rodríguez)

En Tamaulipas fue detenido Cristian Noé Amaya Olvera, socio de “El Señor de los Buques”. Amaya Olvera es empresario y propietario de carrotanques bajo la empresa AMOL, se encuentra señalado como uno de los principales implicados en el almacenamiento ilegal de hidrocarburos y vinculado a uno de los mayores decomisos de diésel automotriz registrados últimamente en Ensenada, Baja California.

La detención del empresario se hizo tras la emisión de una orden de aprehensión girada el martes 9 de septiembre, en la que también figura Luis Francisco Rodríguez Orozco, actualmente prófugo. Ambos son señalados por el probable delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos petrolíferos.

La Fiscalía General de la República (FGR) indica que Amaya Olvera está relacionado con el decomiso de 8.8 millones de litros de diésel automotriz, asegurados el 27 de marzo en un predio ubicado en la autopista Rosario-Ensenada.

Las autoridades confirmaron que el inmueble donde se realizó el aseguramiento de diésel estaba en posesión de Rodríguez Orozco, quien lo ocupaba mediante un contrato de arrendamiento firmado con Gerardo Novelo Osuna, exsenador de Morena en Ensenada.