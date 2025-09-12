Conmemora Tecámac 200 años como municipio con entrega de la Presea al Mérito Civil

En un ambiente de orgullo y reconocimiento a su historia, el Ayuntamiento de Tecámac conmemoró este viernes los 200 años de su erección como municipio. Como parte de la celebración, se llevó a cabo la VII edición de la entrega de la Presea al Mérito Civil Municipal, en la que fueron distinguidas 58 personas e instituciones por su aportación en distintos ámbitos de la vida social, cultural y económica.

La presidenta municipal, Rosi Wong Romero, encabezó la ceremonia acompañada de integrantes del cabildo, funcionarios municipales, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante y representantes del gobierno estatal. Durante su mensaje, Wong Romero destacó que la conmemoración del bicentenario representa “el reconocimiento a generaciones de mujeres y hombres que dejaron huella para caminar con pasos más firmes hacia un destino progresista”.

Asimismo, subrayó que Tecámac está llamado a convertirse en un polo estratégico de desarrollo nacional, gracias a los avances logrados en materia de justicia, equidad y bienestar, así como al impulso económico que genera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Presea al Mérito Civil Municipal se otorgó en diversas categorías: al Mérito Científico y de Investigación “Heberto Castillo Martínez”; al Mérito Artístico, de Letras y Cultura “Felipe Villanueva Gutiérrez”; al Mérito Pedagógico y la Docencia “José Vasconcelos Calderón”; y al Trabajo a Favor de la Comunidad “Cruz Roja Mexicana”.

También se reconoció al Servicio Público Municipal “Don Germán Estévez López”; al Fortalecimiento Municipal “General Lázaro Cárdenas del Río”; al Impulso y Desarrollo Económico “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”; al Cuidado y Preservación del Medio Ambiente “Reserva Ecológica Sierra Hermosa”; y a la Igualdad y Equidad de Género “Juana Inés de Asbaje”.

En su intervención, la senadora Mariela Gutiérrez resaltó que el crecimiento de Tecámac en los últimos años no es una casualidad, sino el resultado de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Reconoció, además, que el AIFA se ha consolidado como motor de desarrollo económico que coloca al municipio en un lugar estratégico para el país.

La ceremonia también incluyó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la explosión ocurrida recientemente en la alcaldía Iztapalapa.

Al acto acudieron el representante del gobierno del Estado de México, Hugo Loaiza Flores; la diputada federal Patricia Galindo Alarcón; el diputado local Samuel Hernández, así como invitados especiales y familiares de los galardonados.

Las celebraciones por el bicentenario continuarán este sábado con la entrega de la Presea a la Excelencia Académica “Niños Héroes de Chapultepec”, como parte de los festejos que reafirman la identidad y el legado histórico de