Cumplen panistas con dejar partido; “Romero se impuso y Lixa no oye”, dicen militantes

CDMX — De cara a las elecciones intermedias de 2027, el PAN pierde una diputada federal que se suma a Movimiento Ciudadano, y ahora con 70 legisladores -si no hay más renuncias- buscará disputar 300 distritos electorales, baja que se agrega a la del exalcalde de Apizaco, Tlaxcala, Julio Hernández Mejía, ocurrida en abril pasado, quien primero se fue a MC. “Jorge Romero se impuso, y Elías Lixa no oye”, dijeron militantes panistas que, en 2024, durante el proceso de renovación de la dirigencia nacional de ese partido fueron entrevistados por Crónica y estimaron que “habría desbandada en el panismo”.

Este viernes, desde aulas de la UNAM, se dio a conocer a alumnos que una diputada panista “va a cambiarse a MC.

“Ayer me veía una persona que va a cambiarse de, no quiero decirlo, del PAN a MC, pero bueno, es un asunto de ellos (,) ya lo dije, no iba a decirlo, pero ya la balconeé”, expresó Ricardo Monreal, profesor de posgrado y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro”, lo que provocó las risas de los estudiantes.

Monreal Ávila se refería, sin nunca pronunciar su nombre, a Mariana Guadalupe Jiménez Zamora.

Las renuncias de la legisladora como la del exedil de Apizaco fueron provocadas, de acuerdo con militantes, porque los líderes ignoran a la militancia.

“Alguien debe hablar con el coordinador de los diputados y explicarle lo que está pasando con los federales. Llevamos semanas mencionando a Elías Lixa. Ojalá esta vez nos tomen en cuenta y entiendan que lo nuestro no es sólo grilla”, mensajes reenviados a este medio que acompañaron con una imagen.

El resultado del proceso de elección para renovar la dirigencia nacional, cuyos candidatos más fuertes en la disputa por el cargo figuraron el exjefe delegacional capitalino en Benito Juárez, Jorge Romero, y la tlaxcalteca, Adriana Dávila, la favorita de la militancia, inyectó aún más los ánimos para dejar el partido al “imponerse Romero Herrera y sus allegados en los altos puestos partidas”.

De Elías Lixa, la militancia panista comenta: “Es de una prominente familia libanesa en Yucatán, con un deficiente trabajo legislativo. Premiado por eso al ser dos veces el vicecoordinador de los diputados federales, y hoy coordinador de la bancada federal. Mucho premio y poco trabajo legislativo”.