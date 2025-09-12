Que “México lo piense dos veces” antes de hacer ajustes arancelarios, pide China

En respuesta a las intenciones de México de imponer aranceles a sus productos al no ser socio comercial, el Ministerio de Comercio de China hizo un llamado a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para “pensarlo dos veces” antes de realizar cualquier ajuste arancelario.
El mensaje enviado a las autoridades mexicanas advierte que China tomará las medidas necesarias según las circunstancias reales para salvaguardar resueltamente sus derechos e intereses legítimos.
China hopes Mexico will exercise caution and think twice before making any tariff adjustment, the country's commerce ministry said late Thursday.— Embajada de China en México (@EmbChinaMex) September 12, 2025
A spokesperson with the Ministry of Commerce made the remarks when responding to media reports that Mexico is planning to increase…
Agregó que cualquier medida arancelaria unilateral será considerada como un apaciguamiento y un compromiso frente al acoso unilateral.
También, se hizo un llamado a defender conjuntamente el libre comercio y el multilateralismo, dada la amplia oposición mundial a las imposiciones arancelarias unilaterales de Estados Unidos.