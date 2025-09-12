Que “México lo piense dos veces” antes de hacer ajustes arancelarios, pide China

Aranceles de México a China Los autos del país asiático recibirán un nuevo impuesto del 50%, lo que generó una respuesta del gobierno en contra de esta medida.

En respuesta a las intenciones de México de imponer aranceles a sus productos al no ser socio comercial, el Ministerio de Comercio de China hizo un llamado a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para “pensarlo dos veces” antes de realizar cualquier ajuste arancelario.

El mensaje enviado a las autoridades mexicanas advierte que China tomará las medidas necesarias según las circunstancias reales para salvaguardar resueltamente sus derechos e intereses legítimos.

China hopes Mexico will exercise caution and think twice before making any tariff adjustment, the country's commerce ministry said late Thursday.



A spokesperson with the Ministry of Commerce made the remarks when responding to media reports that Mexico is planning to increase… — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) September 12, 2025

Agregó que cualquier medida arancelaria unilateral será considerada como un apaciguamiento y un compromiso frente al acoso unilateral.

También, se hizo un llamado a defender conjuntamente el libre comercio y el multilateralismo, dada la amplia oposición mundial a las imposiciones arancelarias unilaterales de Estados Unidos.