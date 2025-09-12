Juan Ramón de la Fuente mantiene conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania

El canciller Juan Ramón de la Fuente mantuvo una conversación telefónica con ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul donde dialogaron sobre la amplia agenda bilateral entre ambos países que mantienen una relación comercial.

Este diálogo se da en seguimiento al encuentro que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el jefe de Gobierno, canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, en el contexto de la reunión del G7.

También, se abordaron las coincidencias de ambos países en relación al multilateralismo, y las perspectivas para fortalecer la cooperación en los ámbitos de comercio e inversión, así como las posibilidades que ofrece el Plan México.