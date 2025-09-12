Las playas del huachicol: en estos lugares opera El Señor de los Buques

Puerto marítimo

Acusado de construir la red de huachicol fiscal más grande que se ha detectado en México por el traslado ilegal de ocho millones de litros de combustible, Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” enfrenta una orden de aprhensión, pero ¿en qué lugares reliza sus millonarias operaciones.

Blanco Cantú gestiona sus operaciones bajo el nombre de la epresa Mefra Fletes por la que se encarga de mover 300 tractocamiones y 600 pipas por 15 estados del país sin que su delito sea detectado gracias a la construcción de empresas falsas con registros logísticos y documentación alterada, además de la ayuda del personal aduanero adecuado.

En marzo de esta año, las autoridades federales decomisaron 18 millones de litros de diésel en los puertos de Altamira y Ensenada, donde se tiene registro que realiza sus principales operaciones además del puerto de Manzanillo.

¿Cómo son estos puertos?

Los tres puertos detectados forman parte de los 5 principales de México, dónde se relizan cargas de toneladas de distintos tipos de mercancias.

Puerto de Altamira:

Se ubica en el estado de Tamaulipas, en el municipio de Altamira, al sur del estado, en la costa del Atlántico. Aquí se ubican 13 terminales marítimas instaladas y maneja más de 20 millones de toneladas de mercancía al año.

Puerto de Manzanillo:

Se encuentra en la costa del Océano Pacífico, en el estado de Colima, municipio de Manzanillo.

Es la principal entrada de contenedores, despacha 3.3 millones al año, convirtiéndolo en el puerto más importante de México y el cuarto de América Latina.

Puerto de Ensenada:

Se ubica al noroeste de México, en el estado de Baja California, a 110 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos.

Conecta al país con cargas que provienen de países que tienen salida al Océano Pacífico, principalmente, de Asia, Norteamérica y Sudamérica.