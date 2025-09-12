Llama SSPC a extremar precauciones en el uso de pirotecnia

Pirotecnia (Iván Guevara Ramí/Iván Guevara Ramírez)

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una serie de medidas encaminadas a evitar accidentes entre la población al manipular pirotecnia con motivo de las fiestas patrias; en adición, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pidió a las familias apegarse estas acciones preventivas de accidentes en todo momento y privilegiar la seguridad de todos, especialmente niños y adolescentes frente al uso de fuegos artificiales.

Aunque la CNPC recomienda que no se utilice pirotecnia en absoluto, exhorta a las personas que así decidan hacerlo a extremar precauciones tales como :

Adquirir los productos pirotécnicos en establecimientos que cuenten con medidas de seguridad, que se encuentren en espacios abiertos y donde no se almacenen grandes cantidades de pólvora.

Niños y adolescentes no deben manipular pirotecnia.

Evitar el encendido de los fuegos artificiales cerca de viviendas, vehículos, cables eléctricos o materiales inflamables.

Tener la mano agua, arena o un extintor para sofocar cualquier conato de incendio.

Considerar los efectos en bebés, adultos mayores, personas con mayor sensibilidad al ruido y animales de compañía.

La SSPC recordó al público que el almacenamiento, producción y venta clandestina de productos pirotécnicos representa un grave riesgo para todos los involucrados y las comunidades aledañas, por lo cual solicitó a la población su colaboración para identificar y denunciar puntos de venta irregular, tarea fundamental para garantizar la seguridad de las familias durante estas fiestas.