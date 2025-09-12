Localizan área de almacenamiento de droga en Sinaloa e inhabilitan pista de aterrizaje para su aseguramiento

Autoridades de los tres órdenes de gobierno informaron sobre importantes resultados en materia de seguridad, tras diversas acciones realizadas en distintos municipios de la entidad. El operativo dejó como saldo la localización de áreas de almacenamiento de drogas, la inhabilitación de una pista de aterrizaje clandestina, cateos en inmuebles, así como el aseguramiento de armas, explosivos y vehículos con reporte de robo.

En conferencia de prensa, Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, detalló que el Grupo Interinstitucional encontró ocho zonas de concentración de sustancias químicas en los municipios de Cosalá, Elota, Mocorito y Culiacán. En estos puntos se destruyeron 2 mil 535 litros y 120 kilogramos de distintos químicos presuntamente destinados a la producción de drogas.

De igual forma, en el municipio de Choix se logró la inhabilitación de una pista de aterrizaje clandestina, lo que representa un golpe a la logística del narcotráfico en la región.

En Culiacán, elementos de seguridad ejecutaron una orden de cateo en el residencial Stanza Córcega, donde aseguraron bolsas con marihuana y cristal, además de 80 cartuchos calibre 7.62×39, un cargador abastecido con 29 cartuchos y dos artefactos explosivos improvisados. El inmueble quedó asegurado por las autoridades.

En otra acción, se logró la detención de un hombre con orden de aprehensión vigente por homicidio en el estado de Sonora, lo que refuerza la coordinación interinstitucional para dar cumplimiento a mandatos judiciales.

Asimismo, en inmediaciones de Ciudad Universitaria, la Policía Estatal Preventiva recuperó un vehículo Audi con reporte de robo, mientras que en Navolato se aseguraron 10 artefactos explosivos, 10 cargadores para AK-47, 58 cartuchos útiles y un chaleco táctico.

Las acciones también abarcaron otros puntos de Culiacán, donde fueron decomisadas 20 dosis de presunta cocaína, una de marihuana, un vehículo, dos armas, tres cargadores y 15 cartuchos. En un operativo adicional, se localizaron 900 gramos de marihuana, 45 cigarrillos de esta droga y 17 dosis de cristal.

Hernández Valenzuela subrayó que estas operaciones son reflejo del trabajo permanente del Grupo Interinstitucional en el combate a la delincuencia organizada, con el objetivo de restablecer la paz y la seguridad en Sinaloa.