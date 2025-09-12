México, el segundo país con menor desigualdad en América: Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, afirmó que el país se ha posicionado como el segundo con menor desigualdad en el continente americano, solo detrás de Canadá, de acuerdo con el índice de Gini.

Sheinbaum explicó que este resultado es producto de las políticas implementadas en los últimos años, enfocadas no solo en el crecimiento económico, sino en la distribución de la riqueza.

¿Qué es el índice de Gini?

El coeficiente Gini es una herramienta desarrollada por el estadístico italiano Corrado Gini en 1912. Mide la desigualdad económica dentro de una sociedad, especialmente en la distribución del ingreso.

Se expresa en una escala del 0 al 1, donde 0 significa igualdad total y 1 desigualdad extrema. Este indicador se utiliza en economía, salud y política para evaluar el bienestar de una población.

Acciones que han reducido la desigualdad en México

La presidenta explicó que la reducción de la desigualdad no depende únicamente de producir más riqueza, sino de cómo se reparte. Por ello, se han implementado tres medidas clave, iniciadas en el sexenio anterior con López Obrador.

Incremento salarial: Entre 2018 y 2025, el salario mínimo creció 137% en términos reales, al pasar de poco más de 3 mil pesos a más de 8 mil.

Programas de Bienestar: Apoyo directo a familias para mejorar su calidad de vida, ingresos y acceso a la educación.

Obra pública: El uso de recursos fiscales para proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, carreteras y obras de agua, lo que impulsa la economía y genera empleo.

La mandataria destacó que estas acciones han transformado el panorama nacional, pasando de ser uno de los países más desiguales del mundo en 2018, a colocarse en el segundo lugar con menor desigualdad en América.

“La transformación está en marcha, funciona y mejora la calidad de vida, sobre todo de quienes menos tienen”, concluyo.