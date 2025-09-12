Niega Adán Augusto relación con el “señor de los buques”, Saúl Vera Ochoa; promovió su precandidatura presidencial: MCCI

Adán Augusto López pensativo en el Senado

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López rechazó las versiones que lo vincularlo con el empresario Saúl Vera Ochoa, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) por transportar en buques combustible de contrabando, conocido como “huachicol fiscal”.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Vera Ochoa, quien promovió la precandidatura presidencial de Adán Augusto López, obtuvo la concesión del muelle fiscal 289 del puerto de Tampico, a donde llegaban los buques cargados de huachicol.

Dicha concesión fue entregada por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico a la empresa Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., propiedad del empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa y quien como apoderado legal cuenta con amplios poderes de administración y cobranzas.

El muelle fiscal 289 del puerto de Tampico, investigado por operaciones con buques huachicoleros, fue concesionado en 2020 a Tampico Terminal Marítima S.A. de C.V., empresa propiedad de Vera Ochoa. La compañía fue creada en junio de ese año, el mismo mes en que obtuvo la autorización oficial.

Saúl Vera Ochoa es identificado como cercano al grupo político de Tabasco y, en 2022, expresó públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Adán Augusto López.

En declaraciones a un medio local de esa entidad aseguró que “tener a un tabasqueño en Palacio Nacional sería un beneficio para el país y para la continuidad de la Cuarta Transformación”.

En un comunicado, Adán Augusto, rechazó que exista cualquier vínculo de negocios o de amistad con Vera Ochoa.

El líder de los senadores también es fuertemente cuestionado por su amistad y relación laboral con Hernán Bermúdez, quien fue su secretario de seguridad cuando era gobernador de Tabasco y es señalado como jefe del cartel criminal de la Barredora.

Hernán Bermúdez fue detenido este viernes por la noche en Paraguay.

Adán Augusto aseguró que los señalamientos difundidos forman parte de “una campaña de desinformación que carece de sustento y que busca desacreditar, mediante rumores, el compromiso demostrado a lo largo de décadas con la vida pública del país y con la transformación de México”.

El tabasqueño buscó deslindarse de esa relación y aseveró que Saúl Vera Ochoa , mantuvo sociedad con José Luis Luege Tamargo, Antonio Dávila Capiterucho y Felipe Calderón durante la presidencia de este último.

“Estos vínculos son los que reflejan complicidades con personajes que representan lo más cuestionable del viejo régimen, mismo que por años privilegió negocios privados a costa del interés nacional”, buscó deslindarse

Este comunicado se emitió antes de la detención de Hernán Bermúdez Requena, en Paraguay, líder del cártel de la Barredora y nombrado por Adán Augusto López Hernández como jefe policiaco en Tabasco cuando fue gobernador.