Yasmín Esquivel pugna por justicia administrativa, pese a que reforma no restructuró cúpula

CDMX — La ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa, pugnó por garantizar la justicia administrativa en el país, pese a que la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación “no incide sobre estos tribunales”, lo que no debe impedir a juzgadores comprometerse con la misión y el reto de garantizar la impartición de justicia.

Esquivel Mossa acudió este viernes a la conmemoración del 38º aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Guerrero, donde recordó que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene el elevado propósito de construir un nuevo modelo de impartición de justicia, un nuevo perfil de las personas juzgadoras.

“Si bien la reforma no incide sobre los tribunales de justicia administrativa, sí tiene un impacto en ellos, por lo que invitó a las y los juzgadores a tener clara la misión y retos para hacer una realidad tangible la nueva concepción de la función de impartir justicia, aunque sí tiene un impacto en ellos”, enfatizó, por lo que invitó a las y los juzgadores a tener clara la misión y retos para hacer una realidad tangible la nueva concepción de la función de impartir justicia.

La ministra recordó que la reforma al Poder Judicial de la Federación tiene el propósito de construir un nuevo modelo de impartición de justicia.

En presencia de Anacleta López Vega, encargada del despacho de la Secretaría General de Gobierno -y representante en este acto de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda-, Esquivel Mossa precisó que los retos que ahora enfrentan los juzgadores responden a una deuda histórica con el pueblo de México