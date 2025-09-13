Dispuesto a comparecer Adán Augusto tras detención de su ex secretario de Seguridad, presunto líder de la Barredora

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto enmedio de la polémica

Luego de la detención de Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando fue gobernador de Tabasco, la dirigencia nacional del PAN y sus Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, expresaron su “profunda preocupación” por los vínculos entre gobiernos de Morena y la delincuencia organizada.

La detención en Paraguay, del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco—agrega el blanquiazul-- confirma la gravedad de que el avance del crimen en México no sería posible sin complicidades desde el poder.

“La ciudadanía merece una explicación completa: ¿quiénes sabían?, ¿quiénes permitieron?, ¿quiénes se beneficiaron? La justicia no puede detenerse en un solo nombre ni usarse para simular. La verdad debe llegar hasta las últimas consecuencias”, exigió

El l PAN exigió una Investigación a fondo e imparcial para garantizar justicia y recuperar la confianza ciudadana pues recordó que los vínculos criminales de Bermúdez eran conocidos por todas las autoridades locales y federales, incluidos el entonces Gobernador Adán Augusto López y el y entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador., desde antes de su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco.

Pese a esos señalamientos—acusó el PAN--, se le mantuvo en funciones y al mismo tiempo presuntamente, al frente de la principal organización criminal del Estado denominada la Barredora.

En ese contexto demandó sanciones ejemplares que incluyan inhabilitación, destitución y procesos penales donde corresponda. “Que no haya pactos políticos ni salidas negociadas”.

La dirigencia panista reconoció el trabajo de las autoridades que participaron en la captura pero recalcaron que detener a esta persona no basta pues México necesita conocer la verdad completa y responsabilidades claras sobre la manera en que operaba ese grupo criminal La Barredora por lo cual exigió “cero encubrimiento”.

“Este caso no es aislado; forma parte de un patrón que hemos advertido reiteradamente en diferentes entidades gobernadas por Morena: tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales”, estableció

Por ello demandó cero encubrimiento e indagar no solo las presuntas conductas del exfuncionario, sino toda la red de posibles cómplices en la administración estatal y federal, superiores jerárquicos, subordinados y terceros; que se sancione a quien haya protegido, omitido o facilitado actividades delictivas.

Asimismo el blanquiazul pidió transparencia total en este caso y hacer públicas —en lo legalmente procedente— las decisiones, informes y controles que permitieron su nombramiento y permanencia en el cargo, pese a señalamientos previos.

Paralelo a ello consideró que se requieren medidas de protección a testigos, denunciantes, periodistas y servidores públicos que colaboren con la investigación, así como el resguardo íntegro de evidencias.

Recalcó que no permitirán que el poder público se utilice como escudo de protección para delincuentes ni que la impunidad siga minando la vida de millones de familias.

“Es momento de limpiar la casa con firmeza y con la ley en la mano: investigación integral, transparencia y cero encubrimiento”, estableció