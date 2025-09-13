Maestra despide con emotivo mensaje a Daniela Barragán Ramírez, víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa

El mensaje de una maestra a la víctima mortal de volcadura de pipa en La Concordia, Daniela Barragán Especial

La tragedia que el pasado 10 de septiembre sacudió a la Ciudad de México tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, dejó no solo cifras de víctimas y heridos, sino también historias que reflejan el impacto humano de la catástrofe. Una de ellas es la de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, cuya vida quedó truncada a los 19 años.

La pipa accidentada transportaba casi 49 mil litros de gas LP. Tras volcar, la unidad explotó con llamas que alcanzaron más de 30 metros de altura, provocando una onda expansiva que arrasó con vehículos, viviendas y transeúntes. El saldo: al menos 13 muertos y más de 90 heridos, varios de ellos en estado crítico.

Las autoridades capitalinas apuntaron al exceso de velocidad como la principal línea de investigación.

Maestra despide Daniela Barragán Ramírez

A través de X, la usuaria PhD. Vi. Garca, quien fue maestra en la FES Cuautitlán de Daniela Barragán Ramírez, expresó su pesar por el fallecimiento de su exalumna con un emotivo post en el que se aprecia una hoja de ejercicios de Daniela durante las clases de la docente.

Aunado a dicha imagen también publico dos fotos más; en una muestra una ‘selfie’ de la fallecida y otra más del homenaje póstumo que se realizó a Barragán en las instalaciones de la FES. Las fotos fueron acompañadas con el siguiente mensaje:

“Esta serie de ejercicios la voy a atesorar y guardar en mis recuerdos. Ana Daniela Barragán Ramírez, mi querida alumnita. Te voy a extrañar muchísimo”.

¿Quién era Daniela Barragán Ramírez?

Originaria de Ciudad Altamirano, Guerrero, Daniela era alumna de Ingeniería en Alimentos en la FES Cuautitlán. Sus compañeros la recuerdan como una joven alegre, disciplinada, carismática y comprometida con sus estudios, que a diario viajaba más de 70 kilómetros para llegar a clases.

Además de su vida universitaria, mantenía una relación sentimental con Bryan Ramos, quien tras confirmarse su muerte compartió un mensaje de despedida que conmovió a las redes:

“Siempre te llevaré en el alma, porque no solo me alegrabas mis días, me alegrabas la vida… perdí a mi mejor amiga, mi futura esposa.”

Despedida en la FES Cuautitlán

El 12 de septiembre, la comunidad universitaria rindió homenaje a Daniela en el Campus I de la FES Cuautitlán, frente al edificio L-3. Flores blancas, veladoras y fotografías de la estudiante adornaron el espacio en el que amigos, profesores y compañeros de la Generación 49 de Ingeniería en Alimentos la recordaron como una alumna ejemplar y una amiga incondicional.

El acto estuvo marcado por el dolor y la solidaridad, pero también por el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.