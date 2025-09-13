Operativo especial por Fiestas Patrias 2025: Profeco

Fiestas Patrias (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la puesta en marcha del operativo “Fiestas Patrias 2025″ que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre con el objetivo de proteger los derechos de la población consumidora durante los días con mayor actividad comercial por los festejos de Independencia.

De acuerdo con la dependencia, personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como de los 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) distribuidas en le país, realizarán inspecciones en diversos giros relacionados con estas celebración.

Negocios que serán revisados por Profeco durante las fiestas patrias

Las verificaciones se harán en tiendas de autoservicio y departamentales, misceláneas, abarrotes, cremerías, expendios de cerveza, vinaterías, carnicerías, pollerías, panaderías, tortillerías, restaurantes, bares, discotecas, centros de espectáculos, tiendas de disfraces, estacionamientos y locales de materias primas.

¿Qué vigilará Profeco durante el operativo Patrio?

El personal comprobará que los proveedores y prestadores de servicios informen y respeten precios, tarifas, intereses, cargos, cantidades, términos y condiciones aplicables en la venta. También revisará que los precios se exhiban de forma clara y legible, que se cumplan promociones y ofertas anunciadas, y que la publicidad sea veraz.

¿Cuales son los derechos que tienen los consumidores, según Profeco?

La Procuraduría recordó que los comerciantes están obligados a entregar factura, recibo o comprobante de compra. Además, no pueden negar la venta de productos o servicios disponibles, ni condicionar el acceso o el consumo bajo ninguna circunstancia, incluidas razones de género o preferencia sexual.

Las garantías deberán respetar lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y no ser menores a 90 días.

¿Habrá orientación directa al consumidor?

Sí. Profeco instalará puntos de orientación, preciadores y decálogos informativos en zonas de alta actividad comercial, con el fin de que los consumidores cuenten con información clara y sepan cómo actuar en caso de abusos.

¿Qué pasa si un comercio incumple con las normas impuestas por la Profeco ?

Profeco advierte que de si se detectan irregularidades que afecten la vida, salud, seguridad o economía de la población, Profeco advirtió que podrá ordenar suspensiones parciales de la comercialización de bienes y servicios, así como inmovilizar envases y transportes.