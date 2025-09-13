“PJ no es lugar para hacerse rico”, dice Hugo Aguilar, y pide no despedir a quienes tienen experiencia

CDMX — El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dejó en claro a jueces que el Poder Judicial no es el lugar para cumplir el sueño de hacerse ricos, y quien aspira a ello, “vuélvanse empresarios, comerciantes y expertos en hacer dinero, pero aquí no venimos a hacer dinero”, además pidió que no se despida del Poder Judicial, a quienes ya tienen una formación y experiencia.,

Aguilar Ortiz clausuró este sábado la semana del curso de Especialización para Personas Juzgadoras Electas. Edición 2025, impartido en la Escuela Nacional Judicial, donde señaló la necesidad de crear nuevos procedimientos de impartición de justicia.

El ministro presidente comentó que en la semana que termina se ha echado a andar la nueva maquinaria judicial, la reestructuración administrativa derivada de la reforma constitucional de 2024.

“La Suprema Corte ha iniciado sus trabajos, se ha instalado también el Tribunal de Disciplina, está funcionando, con todos los trabajos que le implican sus nuevas atribuciones, el Órgano de Administración Judicial y, con ustedes, vamos a cerrar ya el ciclo de inicio de estas actividades. Nos faltaban ustedes, aproximadamente 850 juzgadores y juzgadoras, jueces de Distrito, juezas de Distrito, magistrados y magistradas”, les dijo tras saludar a quienes acudieron al curso.

Luego Hugo Aguilar subrayó la necesidad de crear nuevos procedimientos para desahogar el cúmulo de trabajo, de los casos en los que los mexicanos piden justicia, y no se les resuelve.

Por ello anunció que en los próximos días lanzará la convocatoria para recoger las opiniones con las que se construya el proyecto de Plan Nacional de Justicia.

“Yo aquí les pido que hagan esta convocatoria también a los juzgados, a los tribunales que van a llegar. Yo les pido que no tomen decisiones de despedir a los compañeros que ya tienen una formación, que tienen experiencia.

“Hay que aprovechar esa experiencia creada. Lo que debemos hacer es inyectar esta nueva visión, esta nueva perspectiva, este nuevo compromiso, porque yo creo que, en gran medida, quien alcanza un nivel de vida que le da comodidad, se olvida del compromiso, se olvida de la pasión que debemos tener para ejercer justicia en este país”, destacó Aguilar Ortiz.