UIF, clave para seguir y detener a Bermúdez; “ley de inteligencia ya da resultados: García Harfuc

A un mes del relevo en la dirección general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la aplicación de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia dio como resultado ubicar en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de grupo delictivo ‘La Barredora” con presencia en Tabasco, destacó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al informar vía redes sociales de la captura del presunto líder delictivo, García Harfuch fue enfático en reconocer la “colaboración fundamental” de la UIF, que dirige Omar Reyes Comenares para capturar a Bermúdez Requena en Sudamérica.

El funcionario federal además resaltó que cona la aprehensión del presunto líder de la delincuencia organizada se dio cumplimiento a la orden de “cero impunidad”, conforme las instrucciones del Presidenta.

Omar García además agradeció @GN_MEXICO@SSPCMexico, en la que se realizó la detención de Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.