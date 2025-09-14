Avanza 98% la obra civil del Tren “El Insurgente” México-Toluca

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente”, registra un avance del 98 por ciento en su obra civil y se encuentra en fase de trabajos finales para completar la operación entre Zinacantepec, en el Estado de México, y la estación Observatorio, en la Ciudad de México.

Actualmente, la vía férrea ya llega hasta Observatorio, lo que ha permitido continuar con la instalación de los subsistemas ferroviarios en la pista de rodamiento, como el montaje de rieles, catenaria, canalizaciones, cableado eléctrico de media y baja tensión, así como los sistemas de energía, señalización y telecomunicaciones.

En las estaciones de Santa Fe y Vasco de Quiroga se llevan a cabo pruebas de equipamiento electromecánico y se atienden detalles arquitectónicos y de urbanización en las vialidades de acceso. En Observatorio, los trabajos se concentran en la instalación de la cubierta y cristales de fachada, el armado de losas y la colocación de equipos electromecánicos, eléctricos e hidrosanitarios, además de labores de desazolve en la Presa Tacubaya.

La dependencia señaló que también está por concluir la instalación del sistema de monitoreo para medir las estructuras ferroviarias.

Con una longitud total de 58 kilómetros y una doble vía electrificada, el Tren “El Insurgente” está diseñado para transportar a 230 mil pasajeros diarios de forma rápida y segura, conectando el poniente de la capital del país con la ciudad de Toluca.

El servicio contará con 30 trenes de cinco vagones cada uno, con capacidad para 718 pasajeros por unidad y una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

En su operación actual, el tren presta servicio en las estaciones Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma y Santa Fe, esta última como terminal provisional.