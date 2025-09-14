Beca Rita Cetina en 2026: Calendario de inscripción para alumnos de primaria

Registro Beca Rita Cetina Miles de estudiantes de primaria podrán comenzar su registro muy pronto (Crónica digital)

El Gobierno de México confirmó los detalles del próximo proceso de registro para que los alumnos de nivel primaria accedan a la Beca Universal Rita Cetina. Aunque actualmente el programa cubre estudiantes de secundaria, la expansión hacia primaria ya tiene fechas y grados definidos para su incorporación completa en 2026.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

Promovida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBBBJ), la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez es un programa de apoyo económico para estudiantes de educación básica en escuelas públicas.

El monto para el nivel secundario es de 1,900 pesos bimestrales por familia. Además, se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en secundaria.

¿En qué orden se inscribirán los alumnos de primaria?

Según lo anunciado por la SEP, estos serán los tiempos de incorporación por grados para estudiantes de primaria al programa Rita Cetina:

Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.

Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.

Esto significa que los alumnos que cursan los grados superiores de primaria serán los primeros en poder registrarse, y quienes estén en los primeros grados deberán esperar hasta septiembre.

¿Cuáles son los requisitos de inscripción?

Padres, madres o tutores deben asegurarse de contar con la CURP certificada de su hijo o hija. También es indispensable tener la Llave MX activa, pues será requerida para los trámites de registro.

Documentación básica como

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial del tutor

Datos de contacto vigentes

Correo electrónico

Con la incorporación de los alumnos de primaria, se proyecta un gran crecimiento en el número de estudiantes beneficiados. Además, se estima que la cifra de becarios pasará de los 13.1 millones actuales alrededor de 21.6 millones cuando se ponga en marcha la cobertura total en 2026.