Gobernador de Sinaloa promueve la cultura deportiva en “Aventura Narnia: Rodada Mexicana 2025”

Gobernador Rocha, da el banderazo de arranque a la rodada “Aventura Narnia: Rodada Mexicana 2025”

Este domingo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dio el banderazo de arranque a la rodada “Aventura Narnia: Rodada Mexicana 2025”, recorriendo la ruta Culiacán-Imala-Narnia, en el marco de las fiestas patrias y con el objetivo de promover la cultura deportiva y la sana convivencia entre la población.

Durante la jornada participaron más de mil 600 ciclistas, patinadores y senderistas, quienes completaron el recorrido, con el pueblo señorial de Imala, como meta.

En el evento se rifaron, entre los participantes, una bicicleta de montaña y dos viajes a Surutato, Badiraguato con cabaña incluida para grupos de 15 y 16 personas.

También estuvo presente María Inés Pérez, secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, quien destacó la importancia de ese tipo de eventos para convertir al deporte y la convivencia en herramientas de prevención y construyan sociedades libres de violencia y adicciones, además, de promover una cultura vial incluyente, respetuosa, segura y recreativa para quienes deseen hacer de la bicicleta y/o patines su medio de transporte.

El secretario General de Gobierno, Feliciano Castro, reconoció la labor de la Secretaria del Bienestar para propiciar las condiciones para que el ciclismo, sea parte día con día de la cultura de los sinaloenses.

La seguridad de los participantes de esta jornada estuvo a cargo de un operativo especial de corporaciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, cuerpos de auxilio y voluntarios.