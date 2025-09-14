Más de 35 mmdp en programas sociales en Michoacán para casi un millón 300 mil personas 

"La Transformación avanza en Michoacán" La Presidenta Claudia Sheinbaum acompañada del gobernador de michoacano, Alfredo Ramírez, encabezó el evento "La Transformación avanza en Michoacán", en donde señaló que los programas sociales en la entidad benefician a casi un millón 300 mil familias

Al encabezar el encuentro “La transformación avanza en Michoacán”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que en la entidad se ha destinado una inversión que asciende a los 35 mil 523 millones de pesos distribuidos de manera directa a las y los michoacanos, un millón 294,953 personas son beneficiarias de los diferentes programas de bienestar, que es único en el mundo.

Acompañada del gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, la mandataria federal externó su reconocimiento al pueblo purépecha, con quienes tuvo oportunidad de trabajar durante tres años, en sus años de estudiante universitaria.

“Siempre lo digo, que íbamos a compartir nuestros conocimientos, pero en realidad el pueblo purépecha nos transformó: nos convertimos en personas generosas como el pueblo purépecha, aprendimos que la comunidad lo es todo, que la solidaridad de los pueblos indígenas no se puede encontrar en ningún otro lado del mundo, por eso, gracias al pueblo purépecha soy lo que soy”.

Así lo señaló, en el encuentro con el pueblo michoacano, evento al que asistieron integrantes de su gabinete legal y ampliado, como, las secretarias de Gobernación, Del medio ambiente y recursos naturales, de las Mujeres, Rosa Isela Rodríguez, Alicia Bárcena y Citlali Hernández, respectivamente, así como el titular de la SEP, Mario Delgado y los coordinadores generales de Programas para el Bienestar, Carlos Torres y de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez.

La Presidenta Sheinbaum Pardo señaló que en dos fines de semana ha visitado 15 estados, rindiendo su informe de gobierno, en encuentros directos con el pueblo de México y concluirá con su rendición de cuentas, “el 5 de octubre, ante el pueblo en el zócalo de la Ciudad de México”

Ante la proximidad de los festejos por la conmemoración del 203 aniversario del Grito de Independencia, la mandataria enfatizó la relevancia de nuestros héroes y heroínas, la lucha del pueblo de México por su Independencia, su soberanía y por la justicia, héroes y heroínas, sostuvo, que nos dieron patria.

Insistió en la hazaña histórica que se alcanzó, con la elección de las y los integrantes del Poder Judicial por las y los mexicanos, ya no por la Presidenta o el Senado de la República, y el hecho de que en los últimos seis años salieron de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, gracias a que se distribuyó la riqueza, aunque admitió que “todavía hay mucho por hacer”.

En la entidad, dijo, se trabaja en la modernización del Puerto Lázaro Cárdenas, después de la temporada de lluvias continuará el programa de repavimentación y bacheo de todas las carreteras federales y diversas acciones de inversión mixta en carreteras como la modernización de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia, y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas para mejorar la comunicación, así como en la tecnificación del distrito de riego 020 en Morelia, que permitirá ahorran agua de los distritos de riego, aumentan la productividad y destinarla para el consumo humano.

En su oportunidad, el gobernador Ramírez Bedolla resaltó que la mandataria federal ha estado enfrentado retos mayúsculos, pero con su liderazgo, confió, “saldremos adelante”.

“Presidenta.. procuro siempre estar a la altura y seguir tus pasos”

“En Michoacán -reveló-, todos los días Presidenta, como gobernador procuro siempre estar a la altura, seguir tus pasos, por eso aquí en Michoacán con gran esfuerzo estamos haciendo la infraestructura que no se había hecho en 50 años, dos teleféricos, uno en Uruapan y uno en Morelia”, refirió, luego de que como jefa de gobierno de la ciudad de México, hace tres años, lo invitó a la inauguración del teleférico en Iztapalapa.

Desde entonces, indicó, se quedó con la idea de la movilidad y del transporte digno y con finanzas sanas, con honestidad, además, de que se cuenta con el recurso para financiar los dos teleféricos sin deuda “porque la deuda la termina pagando el pueblo, así que no me invento nada mi querida Presidenta yo solo procuro ir tras tus pasos, claro que la Presidenta va mucho más adelante que yo, pero ahí vamos paso a pasito tras ella”.

Asimismo, externó su beneplácito con la visita de la Presidenta Sheinbaum a tierras michoacanas, “cómo no estar alegres hoy que nos visitan la Presidenta de la República, y qué nivel de Presidenta, de lo mejor del mundo.

“Nuestros socios del norte insisten en temas que a nosotros nos lleva a reflexionar a ser muy inteligentes, muy pacientes, perseverantes, y con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum estoy seguro que saldremos adelante como hemos salido adelante en este su primer año de gobierno”.

Agradeció además, el apoyo de la jefa del Ejecutivo Federal y se paga puntual a las maestras y los maestros, porque, “nos apoya quincena con quincena”, lo que ha permitido, sea la entidad que más avanzado a enfrentar el rezago educativo.