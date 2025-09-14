Tras 20 años de espera, SNTE logra construcción de clínica del ISSSTE en Coahuila: Cepeda

Es un triunfo para el Magisterio y la comunidad, señala Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE; en equipo trabajarán para mejorar al ISSTE — El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, puso en marcha la construcción de una clínica del ISSSTE en San Buenaventura, Coahuila, tras 20 años de exigirla.

Dijo que se trata de la edificación de la Unidad de Medicina Familiar, en un terreno donado por la Sección 5 del SNTE.

El Maestro dirigente celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, atiendan la demanda de la población en esta región, que por décadas padeció falta de servicios médicos.

Afirmó que cuando existe voluntad y honestidad se pueden alcanzar grandes metas.

“Si trabajamos como lo estamos haciendo, en equipo, en una sola línea, tratando de evitar las corruptelas, los malos manejos de tantos años habidos históricamente en nuestro instituto, el ISSSTE, este se reivindicará”, expresó.

Dijo estas cierto que el ISSSTE cambiará “y lo vamos a cambiar todos juntos, porque el ISSSTE también es de los trabajadores”.

Cepeda Salas confió en que se continúen atendiendo las demandas del Magisterio y en breve se tenga una reforma a la Ley del ISSSTE, que mejore las pensiones de los trabajadores del Estado que se jubilen.

Ahora Sí Terminarán Clínica

Por su parte, Ricardo Ruiz Suárez, secretario técnico de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE, expresó “la firme determinación de la institución para afianzar y fortalecer la relación permanente con el SNTE”.

Representando al director general Martí Batres Guadarrama, recordó que “Maestras y Maestros fueron la pieza fundamental para la creación de esta institución en una lucha histórica”.

Enseguida comprometió que la Clínica estará en operación antes de que termine el 2025; “ahora sí, se va a concluir, es un compromiso con el SNTE”.

También indicó que las nuevas instalaciones darán servicio a unos 50 mil derechohabientes de la región.

Construcción 20 Años Esperada

SNTE Alfonso Cepeda Salas Los Maestros de Coahuila tuvieron que esperar 20 años para que se cumpliera le sueño de iniciar la construcción de una clínica para su salud. (SNTE)

En su oportunidad, el secretario general de la Sección 5, Everardo Padrón García, agradeció al maestro Cepeda Salas por las gestiones para que sea concretada la construcción de la Clínica en San Buenaventura, tras 20 años de espera.

“Gracias Maestro Alfonso Cepeda por su total apoyo a la Sección 5; reconocemos el trabajo que ha realizado al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y seguiremos acompañando su gestión”.

Presentes también en la ceremonia, el profesor Guadalupe Adolfo Salinas Garza, representante del Comité Ejecutivo Nacional en la Sección 5, funcionarios del ISSSTE y autoridades municipales.

