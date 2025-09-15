Donación de sangre: altruista o por reposición, para atender procedimientos quirúrgicos 

Donar sange salva vidas Donar sangre es un acto de solidaridad con el resto de la población, que ayuda a proveer de componentes sanguíneos que permite salvar vida o brindar una buena calidad de vida a quien lo necesita

La donación de sangre de forma altruista o por reposición permite responder a las necesidades que se tienen en los hospitales para atender a pacientes de urgencias u hospitalizados en la atención de pacientes traumatizados, obstétricos, con enfermedades cardiovasculares y crónico degenerativas, como cáncer, insuficiencia renal, así como en quienes reciben tratamiento de radio y quimioterapia, entre otros.

El doctor Gamaliel Benítez Arvizu, director de Banco de Sangre Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que en cualquier caso, es necesario tener una reserva de sangre para poder dar respuesta a las necesidades de las unidades médicas, por lo que exhortó a donar sangre “porque finalmente no se puede obtener de otra manera más que de otra persona”.

La donación altruista de sangre, señaló, es un acto habitual de cualquier persona que, sin tener familia hospitalizada, se programa para acudir a donar una o dos ocasiones al año en favor de quien lo requiera.

“Es un acto de solidaridad con el resto de la población y ayuda a proveer componentes sanguíneos, para brindar una buena calidad de vida a los pacientes o salvar una vida”, destacó.

La donación de reposición, añadió, es cuando se tiene a algún familiar hospitalizado y se requiere apoyo solidario para captar sangre, y aunque es posible que no sea del mismo tipo de sangre que necesita el paciente, personal del Banco de Sangre buscará la que es compatible, de ahí la importancia de poder tener acceso a la sangre y esta este disponible en todo el país en donde hay enfermos.

Por ello, se pide que las donaciones sean donde está el paciente, pero no es una condición indispensable. Los donadores, generalmente la familia, pueden hacerlo en su lugar de origen o en otras localidades.

El IMSS cuenta con 57 bancos de sangre, espacio donde se procesa, estudia y distribuyen los componentes sanguíneos para las áreas médicas, 114 puestos de sangrado, donde se brindan las facilidades a derechohabientes y población en general para la donación.

Señaló que al hacer una donación, se debe informar a Trabajo Social o al encargado del servicio que la donación está dirigida a un paciente en particular.