Habrá suspensiones de vuelos por el desfile militar del 16 de septiembre

Suspenderán despegues y aterrizajes en el AIBJ (Mario Jasso)

En el marco de la conmemoración del 215 aniversario del Grito de Independencia, y por el despliegue cívico militar que se realizan como parte de dichos festejos, con el fin de mantener la seguridad operacional de las maniobras aéreo militares, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, suspenderá los despegues y aterrizajes este martes 16 de septiembre de la 09:00 a las 14:00 horas.

Por ello, se recomienda a los usuarios que tengan programado un viaje en dicha fecha, consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo ya que este evento podría generar ajustes en los horarios programados.

La suspensión de operaciones se acordó de manera coordinada entre autoridades civiles y militares: la Agencia Federal de Aviación Civil, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.