Hallan 1.5 toneladas de metanfetamina en fondo de tractocamión en Mazatlán

Agentes de seguridad aseguraron un tractocamión acoplado a una caja que transportaba oculto en un doble fondo paquetes con posible metanfetamina, con un peso aproximado de 1.5 toneladas, en Mazatlán, Sinaloa.
Efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, al inspeccionar un tractocamión con equipo de rayos “X” y con apoyo de tres binomios caninos, detectaron un doble fondo donde se encontraron 494 paquetes y seis bolsas que contenían metanfetamina.
Este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 426 millones 496 mil pesos.