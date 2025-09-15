Lluviosas Fiestas Patrias: así estará el clima este 15 y 16 de septiembre en México

Lluvia durante Fiestas Patrias Se prevén precipitaciones y lluvias intensas en varios estados del país, incluyendo Ciudad de México y Estado de México. (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) advierten que durante el lunes 15 y el martes 16 de septiembre se mantendrá un régimen de lluvias en buena parte del país, con chubascos dispersos, lluvias puntuales fuertes y posibilidad de descargas eléctricas y granizo en zonas puntuales. Se espera además un ligero descenso de temperaturas en zonas altas por el ingreso de sistemas frontales.

Para la Ciudad de México y el Estado de México el pronóstico indica cielo nublado con probabilidad de lluvias a partir de la tarde del lunes, lluvias que podrían ser fuertes en cortos periodos y acompañarse de actividad eléctrica; por ello las autoridades recomiendan precaución durante la celebración del Grito y eventos al aire libre. En la capital se esperan temperaturas máximas cercanas a 23 y 25 grados centígrados.

#PronósticoDelTiempo



Hoy tendremos ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2025

¿Qué estados serán los más afectados por lluvias este 15 y 16 de septiembre?

Los estados con mayor riesgo de lluvias fuertes y posibles afectaciones por encharcamientos, deslaves y desbordamiento de arroyos son, principalmente:

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Estado de México

Ciudad de México

Tamaulipas

Chihuahua

Baja California Sur

Oaxaca

En estas regiones el SMN y CONAGUA alertan sobre la posibilidad de chubascos intensos, rachas de viento y granizo en intervalos de precipitación fuerte.

El ingreso de frentes fríos y la presencia de canales de baja presión favorecen este escenario de inestabilidad; CONAGUA ha llamado a la población a mantenerse informada y atender recomendaciones de protección civil ante lluvias fuertes o eventos eléctricos. Se pide especial cuidado en carreteras, zonas bajas y áreas urbanas propensas a encharcamientos.

Recomendaciones por fuertes lluvias este 15 y 16 de septiembre

Evitar cruzar calles o arroyos con corriente de agua; no transitar por zonas inundadas.

con corriente de agua; no transitar por zonas inundadas. Asegurar objetos sueltos en exteriores por posibles rachas de viento y mantenerse alejados de árboles y cableado en caso de tormentas eléctricas.

por posibles rachas de viento y mantenerse alejados de árboles y cableado en caso de tormentas eléctricas. Seguir comunicados locales de protección civil y revisar el pronóstico hora a hora si se va a asistir a eventos masivos al aire libre.

Recuerda estar al pendiente de los canales oficiales de Protección Civil de tu entidad y mantenerse alerta por cualquier posible cambio en la situación climática