Al menos nueve estados de la República están en alerta por fuertes precipitaciones en este inicio de semana

Lluviosas Fiestas Patrias: así estará el clima este 15 y 16 de septiembre en México

Por Crónica Digital
Con paraguas y bien abrigados las personas salieron en el Valle de Toluca ante las bajas temperaturas y lluvias intermitentes que se registraron durante este día.
Lluvia durante Fiestas Patrias Se prevén precipitaciones y lluvias intensas en varios estados del país, incluyendo Ciudad de México y Estado de México. (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) advierten que durante el lunes 15 y el martes 16 de septiembre se mantendrá un régimen de lluvias en buena parte del país, con chubascos dispersos, lluvias puntuales fuertes y posibilidad de descargas eléctricas y granizo en zonas puntuales. Se espera además un ligero descenso de temperaturas en zonas altas por el ingreso de sistemas frontales.

Para la Ciudad de México y el Estado de México el pronóstico indica cielo nublado con probabilidad de lluvias a partir de la tarde del lunes, lluvias que podrían ser fuertes en cortos periodos y acompañarse de actividad eléctrica; por ello las autoridades recomiendan precaución durante la celebración del Grito y eventos al aire libre. En la capital se esperan temperaturas máximas cercanas a 23 y 25 grados centígrados.

¿Qué estados serán los más afectados por lluvias este 15 y 16 de septiembre?

Los estados con mayor riesgo de lluvias fuertes y posibles afectaciones por encharcamientos, deslaves y desbordamiento de arroyos son, principalmente:

  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Tamaulipas
  • Chihuahua
  • Baja California Sur
  • Oaxaca
En estas regiones el SMN y CONAGUA alertan sobre la posibilidad de chubascos intensos, rachas de viento y granizo en intervalos de precipitación fuerte.

El ingreso de frentes fríos y la presencia de canales de baja presión favorecen este escenario de inestabilidad; CONAGUA ha llamado a la población a mantenerse informada y atender recomendaciones de protección civil ante lluvias fuertes o eventos eléctricos. Se pide especial cuidado en carreteras, zonas bajas y áreas urbanas propensas a encharcamientos.

Recomendaciones por fuertes lluvias este 15 y 16 de septiembre

  • Evitar cruzar calles o arroyos con corriente de agua; no transitar por zonas inundadas.
  • Asegurar objetos sueltos en exteriores por posibles rachas de viento y mantenerse alejados de árboles y cableado en caso de tormentas eléctricas.
  • Seguir comunicados locales de protección civil y revisar el pronóstico hora a hora si se va a asistir a eventos masivos al aire libre.

Recuerda estar al pendiente de los canales oficiales de Protección Civil de tu entidad y mantenerse alerta por cualquier posible cambio en la situación climática

